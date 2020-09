에티오피아 장관 KAIST서 경영학 박사 학위 취득

"강대국으로 성장한 한국 정책사례 모국에 적용할 것"에티오피아의 현직 장관이 한국과학기술원(KAIST)에서 박사 학위를 취득했다.8일 KAIST에 따르면 메쿠리아 테클레마리암(Mekuria Teklemariam) 에티오피아 국무총리자문 장관이 입학 4년 만인 지난달 경영학 박사 학위를 받았다.마흔살에 도시개발주택부 장관으로 임명돼 에티오피아 역사상 최연소 장관 기록을 세운 메쿠리아 장관은 2015년 KAIST에 지원하기 위해 정부에 사임 의사를 밝혔다.6개월의 준비 끝에 KAIST 기술경영학부 글로벌 IT 기술대학원에 합격했지만 사표가 반려되면서 그 해엔 입국하지 못했다.에티오피아 정부가 9명으로 구성된 위원회를 열어 그의 유학을 놓고 투표를 진행했고, 다수의 지지를 얻어 도시개발주택부 장관에서 국무총리자문 장관으로 직위를 변경한 뒤에야 유학길에 오를 수 있었다.2016년 가을 박사과정에 입학한 메쿠리아 장관은 지난 4년 동안 '정보격차 해소가 경제성장과 부패 통제에 미치는 영향', '개발도상국의 초고속 인터넷 보급·확산정책' 등 논문을 국내외 학회에서 발표했다.한국정보통신진흥원·과학기술정책연구원 등과 협업 연구를 통해 글로벌 IT 기술대학원이 수여하는 우수 협력 연구상을 받기도 했다.졸업논문 연구로 수행한 '확산 단계별 맞춤형 모바일 초고속 인터넷 확산정책'에 관한 논문은 정보통신 분야 권위 있는 국제학술지인 '텔레커뮤니케이션즈 폴리시'(Telecommunications Policy) 지난달 호에 실렸다.이 같은 성과를 바탕으로 지난달 13일 글로벌 IT 기술대학원 최우수 졸업생이란 영예와 함께 박사 학위를 취득했다.메쿠리아 장관은 "정치·경제 등 모든 분야에서 짧은 시간에 강대국으로 성장한 한국의 사례를 연구하고 싶어 KAIST에 지원했다"며 "새마을 운동과 누구나 손쉽게 인터넷에 접근할 수 있는 인프라, 장년층을 대상으로 하는 IT 활용기술 등 한국의 성공적인 정책들을 우리나라에 적용해보고 싶다"고 말했다.이어 "지난 4년 동안 경험한 KAIST의 연구·행정·산학협력 등을 벤치마킹해 에티오피아 과학기술대학의 경쟁력 향상에 기여할 것"이라고 밝혔다./연합뉴스