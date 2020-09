rich에 '풍부한'이란 뜻도 있어서 a country rich in oil and coal은

'석유와 석탄이 풍부한 나라', a confection rich with sugar and spices은

'설탕과 향료가 많이 든 과자'라는 뜻이랍니다.

Uptown girl부잣집 아가씨She’s been living in her uptown world그녀는 부자동네에서 살아왔죠.I bet she never had a back street guy그녀는 뒷골목 건달을 만나본 적 없을 거라 확신해요.I bet her mama never told her why그녀의 엄마는 이유도 말해주지 않았을 거예요.I’m gonna try for an uptown girl부잣집 아가씨를 사귀어 볼 거예요.She’s been living in her white bread world as long as anyone with hot blood can뜨거운 정열을 가진 사람이 견디기에는 너무 오래 그 편한 세상에서 살아왔죠.And now she’s looking for a downtown man이제 그녀는 도시의 남자를 찾고 있어요.That’s what I am그게 바로 저예요.인기 보이 그룹 ‘Westlife’가 리메이크해서 다시 한번 뜨거운 인기를 얻었던 이 곡은 ‘Billy Joel’의 [Uptown Girl]입니다. 여기서 uptown은 downtown(시내/도심지)의 반대말로 교외에 있는 고급 주택가를 가리키는 단어입니다. 그리고 white bread world 역시 ‘편안한고 윤택한 삶’을 가리키는 말이지요.‘호모 이코노미쿠스(경제적 인간)’란 말처럼, 인간은 경제와 밀접한 관계를 맺고 살아가고 있습니다. 그래서 오늘은 ‘부(富)’와 관련된 영어 표현들에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼 ‘돈 많은, 부자의’를 뜻하는 단어 중 가장 많이 쓰는 말은 rich입니다. 그래서 a rich man은 ‘부자’, a rich country는 ‘부국(부자 나라)’, 그리고 She is from a rich family는 ‘그녀는 유복한 가정에서 태어났다’라는 뜻이랍니다.그런데 rich에 ‘풍부한’이란 뜻도 있어서 a country rich in oil and coal은 ‘석유와 석탄이 풍부한 나라’, a confection rich with sugar and spices는 ‘설탕과 향료가 많이 든 과자’, 그리고 The teacher is rich in experience는 ‘그 선생님은 경험이 풍부하다’는 뜻이랍니다. 또 ‘기름지고, 영양이 풍부한’이란 뜻이 있어 rich, greasy food는 ‘영양 많은 기름진 음식’, a rich cake는 ‘버터와 달걀이 듬뿍 든 케이크’란 뜻이고, ‘짙은, 진한’이란 뜻도 있어 rich blue는 ‘진한 청색’, the rich smell of good coffee는 ‘질 좋은 커피의 진한 향’이란 뜻이랍니다. 심지어 ‘터무니없는, 어처구니없는’이란 뜻도 있기 때문에 What a rich joke는 ‘참 재미있는 농담이군’, What a rich idea는 ‘무슨 뚱딴지 같은 생각이냐’라고 해석할 수 있답니다.이 외에도 ‘부유함’을 뜻하는 단어는 많은데 wealthy는 부의 전통성·항구성이 내포되어 있기 때문에 a wealthy family는 ‘대대로 부유한 가족’이라고 해석할 수 있고, affluent는 ‘재력의 풍부함이나 생활의 윤택함’을 뜻하는 표현이라 the affluent society는 ‘풍요로운 사회’라는 뜻이랍니다. 또 opulent는 풍성하고 화려한 외관을 의미하므로 an opulent palace는 ‘호화 찬란한 궁전’이란 뜻이고, well-to-do는 ‘부족한 것 없이 유복한 것’을 가리키는 말이라 a well-to-do family는 ‘부자인 일가’라고 해석할 수 있답니다.물론, 돈으로 결코 행복을 살 수는 없다고 생각합니다. 하지만 반대로 열심히 노력해서 정당하게 축적한 ‘부(富)’는 서로 인정하고, 또 존중받아야 한다고 생각합니다. 이 글을 읽으시는 모든 분들 꼭 부자되세요~!!!May the force be with you