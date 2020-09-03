◈테라젠바이오▷연구소장 겸 연구개발(R&D) 기술총괄 백순명
◈해양수산부◎전보▷수산자원정책과장 고송주
◈인천국제공항공사<실장>▷홍보 강용규▷사회가치추진 신가균<처장>▷인사노무 류진형▷재무 지희수▷여객서비스 여태수▷상업시설 김범호▷해외사업 김학철
◈숙명여대▷산학협력단 연구부단장 김종민▷산학협력단 산학부단장 신동식▷법무감사실장 권대현▷인권센터장·인권상담소장·성평등상담소장 이영애▷창업지원단장·앙트러프러너십센터장 김규동▷경영전문대학원장 서용구▷교원양성센터장·교육대학원 교학부장 박소영▷입학처 부처장 김양진▷아시아여성연구원장·다문화통합연구센터장 장민선▷정보통신센터장 이기용▷숙대신보사·교육방송국 주간 심숙영▷아태여성정보통신원장 조정인▷여성건강연구소장·건강생활과학연구센터장 양영▷디자인연구소장 김흥렬▷아시아여성연구원 간사 손서희▷자연과학연구소장 함시현
◈건국대▷총장 비서실장 김영봉▷전략기획팀장(부처장) 이남희▷입학전형센터장 이한세▷학생지원팀장 김은성▷진로교육센터장 겸 현장실습지원센터장 안진우▷인사팀장 양인▷국제교류협력팀장 겸 글로벌사업팀장 정우영▷대외협력실장 유준연▷건축대학 행정실장 장명호▷산업대학원 행정실장 이미숙▷농축대학원 행정실장 이광림▷부동산과학원 행정실장 박수진▷KU미디어 행정실장 남기열▷언어교육원 행정실장 조주연▷연구지원팀장 강우종▷창업기획실장 겸 창업교육센터장 봉상철▷창업지원단장 박재민▷대학원 부원장 이경우▷법학전문대학원 교무부원장 석현수▷〃 학생부원장 김재윤▷교육대학원 부원장 진석언▷공과대학 부학장 조영훈 박대룡▷사회과학대학 부학장 박광서▷공학교육혁신사업단장 이동진▷학생상담센터장 이항심▷일우헌 관장 이영범▷인권센터장 이계수▷SW중심대학사업단 KU OLIVE센터장 유준범
◈해양수산부◎전보▷수산자원정책과장 고송주
◈인천국제공항공사<실장>▷홍보 강용규▷사회가치추진 신가균<처장>▷인사노무 류진형▷재무 지희수▷여객서비스 여태수▷상업시설 김범호▷해외사업 김학철
◈숙명여대▷산학협력단 연구부단장 김종민▷산학협력단 산학부단장 신동식▷법무감사실장 권대현▷인권센터장·인권상담소장·성평등상담소장 이영애▷창업지원단장·앙트러프러너십센터장 김규동▷경영전문대학원장 서용구▷교원양성센터장·교육대학원 교학부장 박소영▷입학처 부처장 김양진▷아시아여성연구원장·다문화통합연구센터장 장민선▷정보통신센터장 이기용▷숙대신보사·교육방송국 주간 심숙영▷아태여성정보통신원장 조정인▷여성건강연구소장·건강생활과학연구센터장 양영▷디자인연구소장 김흥렬▷아시아여성연구원 간사 손서희▷자연과학연구소장 함시현
◈건국대▷총장 비서실장 김영봉▷전략기획팀장(부처장) 이남희▷입학전형센터장 이한세▷학생지원팀장 김은성▷진로교육센터장 겸 현장실습지원센터장 안진우▷인사팀장 양인▷국제교류협력팀장 겸 글로벌사업팀장 정우영▷대외협력실장 유준연▷건축대학 행정실장 장명호▷산업대학원 행정실장 이미숙▷농축대학원 행정실장 이광림▷부동산과학원 행정실장 박수진▷KU미디어 행정실장 남기열▷언어교육원 행정실장 조주연▷연구지원팀장 강우종▷창업기획실장 겸 창업교육센터장 봉상철▷창업지원단장 박재민▷대학원 부원장 이경우▷법학전문대학원 교무부원장 석현수▷〃 학생부원장 김재윤▷교육대학원 부원장 진석언▷공과대학 부학장 조영훈 박대룡▷사회과학대학 부학장 박광서▷공학교육혁신사업단장 이동진▷학생상담센터장 이항심▷일우헌 관장 이영범▷인권센터장 이계수▷SW중심대학사업단 KU OLIVE센터장 유준범
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