◈제넥신▷최고재무관리자(CFO) 부사장 홍성준
◈보령제약▷전문의약품 마케팅본부장(상무) 성백민
◈기획재정부▷혁신정책담당관 박성궐▷예산기준과장 김경국▷기금운용계획과장 고정삼▷공공정책총괄과장 이상영▷공공제도기획과장 오기남▷인재경영과장 이재완▷윤리경영과장 황병기▷개발협력과장 신준호▷재정정보공개과장 이석균
◈산업통상자원부◎임용<과장급>▷장관정책보좌관 김영근◎전보▷자유무역협정이행과장 윤선영
◈한국문화예술위원회▷상임감사 남요원
◈서울시립대▷세무전문대학원장 겸 조세재정연구소장 박훈▷법학전문대학원장 이상경▷세무전문대학원 부원장 강성모▷법학연구소장 김호기
◈한신대▷기획처장 김재성(학생처장·교목실장 겸)▷교무처장 강민구(입학홍보처장·한신-미텔슈탄트연구센터장 겸)▷사무처장 한재영▷신학대학장 이향명▷독어독문학과장 오동식▷철학과장 김대오▷IT콘텐츠학과장 서정욱▷ 국제관계학부장 박상남
◈서울예대▷교학부총장 유태균
◈부경대▷학무부총장 채영희▷기술경영전문대학원장 이운식▷인문사회과학대학장 및 글로벌정책대학원장 박원용▷자연과학대학장 및 교육대학원장 김군도▷경영대학장 및 경영대학원장 홍재범▷공과대학장 및 산업대학원장 손정현▷수산과학대학장 및 글로벌수산대학원장 박남규▷환경·해양대학장 및 환경·해양과학기술연구원장 김윤태▷미래융합대학장 김부일
◈대학저널▷편집인 겸 대기자 지원선▷총괄본부장 이백수
◈뉴스비즈▷뉴스룸위원 김주식
◈보령제약▷전문의약품 마케팅본부장(상무) 성백민
◈기획재정부▷혁신정책담당관 박성궐▷예산기준과장 김경국▷기금운용계획과장 고정삼▷공공정책총괄과장 이상영▷공공제도기획과장 오기남▷인재경영과장 이재완▷윤리경영과장 황병기▷개발협력과장 신준호▷재정정보공개과장 이석균
◈산업통상자원부◎임용<과장급>▷장관정책보좌관 김영근◎전보▷자유무역협정이행과장 윤선영
◈한국문화예술위원회▷상임감사 남요원
◈서울시립대▷세무전문대학원장 겸 조세재정연구소장 박훈▷법학전문대학원장 이상경▷세무전문대학원 부원장 강성모▷법학연구소장 김호기
◈한신대▷기획처장 김재성(학생처장·교목실장 겸)▷교무처장 강민구(입학홍보처장·한신-미텔슈탄트연구센터장 겸)▷사무처장 한재영▷신학대학장 이향명▷독어독문학과장 오동식▷철학과장 김대오▷IT콘텐츠학과장 서정욱▷ 국제관계학부장 박상남
◈서울예대▷교학부총장 유태균
◈부경대▷학무부총장 채영희▷기술경영전문대학원장 이운식▷인문사회과학대학장 및 글로벌정책대학원장 박원용▷자연과학대학장 및 교육대학원장 김군도▷경영대학장 및 경영대학원장 홍재범▷공과대학장 및 산업대학원장 손정현▷수산과학대학장 및 글로벌수산대학원장 박남규▷환경·해양대학장 및 환경·해양과학기술연구원장 김윤태▷미래융합대학장 김부일
◈대학저널▷편집인 겸 대기자 지원선▷총괄본부장 이백수
◈뉴스비즈▷뉴스룸위원 김주식
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