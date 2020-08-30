◈고용노동부◎전보<과장급>▷고용장려금 TF팀장 홍정우
◈배재대◎전보<부처장급>▷사무부처장 추민호▷시설안전관리센터장 최홍규▷진로취창업지원센터장 전인호<팀장급>▷교무연구팀장 염경철▷재무회계팀장 한창석▷주시경교양대학 교학팀장 이숙▷산학협력단 연구관리팀장 윤석웅▷창업보육센터 창업보육팀장 양현모◎승진<3급>▷교육지원팀장 류수영▷정보관리팀장 송희우<4급>▷기획예산팀장 박용규▷입학팀 배희재▷총무인사팀 한성동<5급>▷시설안전관리팀 손인호
◈서울경제신문▷경제부장 김현수▷산업부장 서정명▷바이오IT부장 김민형▷생활산업부장 박태준▷정치부장 김상용▷문화레저부 골프팀장(부장대우) 박민영▷편집국 라이프스타일 전문기자(부장대우) 심희정▷논설위원실 논설위원 문성진
◈배재대◎전보<부처장급>▷사무부처장 추민호▷시설안전관리센터장 최홍규▷진로취창업지원센터장 전인호<팀장급>▷교무연구팀장 염경철▷재무회계팀장 한창석▷주시경교양대학 교학팀장 이숙▷산학협력단 연구관리팀장 윤석웅▷창업보육센터 창업보육팀장 양현모◎승진<3급>▷교육지원팀장 류수영▷정보관리팀장 송희우<4급>▷기획예산팀장 박용규▷입학팀 배희재▷총무인사팀 한성동<5급>▷시설안전관리팀 손인호
◈서울경제신문▷경제부장 김현수▷산업부장 서정명▷바이오IT부장 김민형▷생활산업부장 박태준▷정치부장 김상용▷문화레저부 골프팀장(부장대우) 박민영▷편집국 라이프스타일 전문기자(부장대우) 심희정▷논설위원실 논설위원 문성진
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