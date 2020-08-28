◈공정거래위원회◎승진<고위공무원 가급>▷사무처장 신봉삼◎전보<고위공무원 나급>▷경쟁정책국장 최무진<과장급>▷국제협력과장 황태호
◈행정안전부◎승진<국장급>승진▷대전광역시 기획조정실장 유득원◎전보▷정책기획위원회 김주이<과장급>▷홍보담당관 하인호▷재난안전조사과장 김창호▷민방위과장 양의모▷비상대비자원과장 이동춘▷재난정보통신과장 이범준▷상황담당관 신일철▷재난관리정책과장 조덕진▷안전감찰담당관 김범석▷재난구호과장 정제룡▷정부청사관리본부 서울청사관리소 시설과장 권오창▷정부청사관리본부 광주청사관리소장 김남헌
◈교육부◎전보<장학관>▷특수교육정책과장 김종무▷국립특수교육원장 이한우▷서울농학교장 김은숙▷서울시교육청 박상화▷교육안전정보국 고현석<교육연구관>▷기획조정실 정상명▷감사관실 안희성▷학교혁신지원실 유상범▷학생지원국 김선미▷국사편찬위원회 박재원▷서울시교육청 이대우▷대전시교육청 김수구▷경기도교육청 민혜영◎승진<교육연구관>▷고등교육정책실 윤강우▷학교혁신지원실 장원영▷학생지원국 곽은우▷국립특수교육원 진창원
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책관 송상근
◈외교부▷아프리카2과장 한은실
◈연세대▷글로벌사회공헌원장 박영렬▷글로벌사회공헌원명예원장 반기문▷고등교육혁신원장 장용석▷윤리인권위원회 장애학생지원센터장 이삼현▷박물관장 조태섭▷천문대장 이석영▷김대중도서관장 한석희▷방사선안전관리센터 소장 이명민▷창업지원단 부단장 김지현▷동서문제연구원장 우미성▷언어정보연구원장 이석재▷국가관리연구원장 이정욱▷인문학연구원장 김장환▷법학연구원장 박동진▷자연과학연구원장 현승준▷지식정보화연구소장 임춘성▷방송통신정책연구소장 이봉규▷나노과학기술연구소장 김한성▷바른ICT연구소장 김범수
◈동국대◇본교▷비서실장 겸 융합안전학술원장 정영식▷관리처장 정경훈▷바이오메디융합연구원장 겸 재생의공학융합연구원장 임군일▷생활협동조합 사무처장 겸 인권·장애학생지원센터 행정팀장 정경섭▷IR팀장 겸 데이터분석팀장 공혜정▷평가감사실장 겸 국책사업부단장 성정석▷시설안전팀장 김용석▷미래캠퍼스개발추진팀장 김규환▷불교대학(불교대학원) 학사운영실장 고제선▷법과대학(법무대학원) 학사운영실장 주현석▷현장실습지원센터장 홍성규▷입학실장 김진환▷산학기획실장 겸 연구산학사업팀장 유광호▷창업교육센터장 이강만▷국책사업추진팀장 겸 혁신사업팀장 겸 AT행정팀장 겸 LINC+ 행정지원실장 박혁상▷불교학술원행정팀장 겸 출판팀장 송민수▷문화학술원·나노정보과학기술원·영상문화콘텐츠연구원·융합안전학술원 행정팀장 겸 다르마칼리지 학사운영실장 길홍모◇경주캠퍼스▷인재개발처 학생서비스팀장 겸 참사람재능나눔센터장 겸 장애학생지원센터장 강동식▷파라미타칼리지 학사운영실장 전옥경▷교육혁신처 교육혁신팀장 민준석▷총무처 총괄지원팀장 김경표▷〃 재무회계팀장 겸 산학협력단 회계감사팀장 최수호▷산학협력단 산학협력팀장 임명수▷불교문화대학원·불교문화대학 학사운영실장 이상득▷사회과학대학원·인문대학·사회대학 학사운영실장 박재환
◈시사뉴스▷대표 겸 편집국 대기자 박성태
◈행정안전부◎승진<국장급>승진▷대전광역시 기획조정실장 유득원◎전보▷정책기획위원회 김주이<과장급>▷홍보담당관 하인호▷재난안전조사과장 김창호▷민방위과장 양의모▷비상대비자원과장 이동춘▷재난정보통신과장 이범준▷상황담당관 신일철▷재난관리정책과장 조덕진▷안전감찰담당관 김범석▷재난구호과장 정제룡▷정부청사관리본부 서울청사관리소 시설과장 권오창▷정부청사관리본부 광주청사관리소장 김남헌
◈교육부◎전보<장학관>▷특수교육정책과장 김종무▷국립특수교육원장 이한우▷서울농학교장 김은숙▷서울시교육청 박상화▷교육안전정보국 고현석<교육연구관>▷기획조정실 정상명▷감사관실 안희성▷학교혁신지원실 유상범▷학생지원국 김선미▷국사편찬위원회 박재원▷서울시교육청 이대우▷대전시교육청 김수구▷경기도교육청 민혜영◎승진<교육연구관>▷고등교육정책실 윤강우▷학교혁신지원실 장원영▷학생지원국 곽은우▷국립특수교육원 진창원
◈해양수산부◎전보<국장급>▷해양정책관 송상근
◈외교부▷아프리카2과장 한은실
◈연세대▷글로벌사회공헌원장 박영렬▷글로벌사회공헌원명예원장 반기문▷고등교육혁신원장 장용석▷윤리인권위원회 장애학생지원센터장 이삼현▷박물관장 조태섭▷천문대장 이석영▷김대중도서관장 한석희▷방사선안전관리센터 소장 이명민▷창업지원단 부단장 김지현▷동서문제연구원장 우미성▷언어정보연구원장 이석재▷국가관리연구원장 이정욱▷인문학연구원장 김장환▷법학연구원장 박동진▷자연과학연구원장 현승준▷지식정보화연구소장 임춘성▷방송통신정책연구소장 이봉규▷나노과학기술연구소장 김한성▷바른ICT연구소장 김범수
◈동국대◇본교▷비서실장 겸 융합안전학술원장 정영식▷관리처장 정경훈▷바이오메디융합연구원장 겸 재생의공학융합연구원장 임군일▷생활협동조합 사무처장 겸 인권·장애학생지원센터 행정팀장 정경섭▷IR팀장 겸 데이터분석팀장 공혜정▷평가감사실장 겸 국책사업부단장 성정석▷시설안전팀장 김용석▷미래캠퍼스개발추진팀장 김규환▷불교대학(불교대학원) 학사운영실장 고제선▷법과대학(법무대학원) 학사운영실장 주현석▷현장실습지원센터장 홍성규▷입학실장 김진환▷산학기획실장 겸 연구산학사업팀장 유광호▷창업교육센터장 이강만▷국책사업추진팀장 겸 혁신사업팀장 겸 AT행정팀장 겸 LINC+ 행정지원실장 박혁상▷불교학술원행정팀장 겸 출판팀장 송민수▷문화학술원·나노정보과학기술원·영상문화콘텐츠연구원·융합안전학술원 행정팀장 겸 다르마칼리지 학사운영실장 길홍모◇경주캠퍼스▷인재개발처 학생서비스팀장 겸 참사람재능나눔센터장 겸 장애학생지원센터장 강동식▷파라미타칼리지 학사운영실장 전옥경▷교육혁신처 교육혁신팀장 민준석▷총무처 총괄지원팀장 김경표▷〃 재무회계팀장 겸 산학협력단 회계감사팀장 최수호▷산학협력단 산학협력팀장 임명수▷불교문화대학원·불교문화대학 학사운영실장 이상득▷사회과학대학원·인문대학·사회대학 학사운영실장 박재환
◈시사뉴스▷대표 겸 편집국 대기자 박성태
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