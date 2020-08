[취업문 여는 한경 TESAT] 보유 자산

9월 19일(토) 테샛, 홈페이지(www.tesat.or.kr) 접수 중!

기업의 보유 자산 중 현금, 수표, 통화대용증권, 보통예금, 만기 3개월 이내 단기금융상품 등은 ‘이것’에 속한다. 높은 환금성이 특징인 ‘이것’을 지칭하는 용어는?① 재고자산 ② 고정자산 ③ 투자자산④ 현금성자산 ⑤ 비유동자산현금성자산이란 큰 거래비용 없이 쉽게 현금화할 수 있는 일종의 대기 투자자금이다. 대차대조표상 ‘현금 및 현금성자산’과 ‘단기금융상품’을 종합한 자산이다. 현금이나 수표, 통화대용증권, 당좌·보통 예금은 물론 이자율 변동 등으로 인해 가치가 크게 변할 우려가 작은 단기금융상품 등으로 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것이 이에 속한다.A국은 생산가능인구가 5000만 명, 비경제활동인구가 2000만 명, 취업자 수가 2400만 명이라고 하자. 이때 실업률과 고용률을 구하면?▶생산가능인구 : 5000만 명▶비경제활동인구 : 2000만 명▶취업자 : 2400만 명▶실업자 : 600만 명① 실업률: 20% - 고용률: 50% ② 실업률: 20% - 고용률: 49%③ 실업률: 20% - 고용률: 48% ④ 실업률: 40% - 고용률: 47%⑤ 실업률: 40% - 고용률: 46%실업률이란 경제활동을 할 수 있는 국민 중에서 일자리가 없는 사람들이 차지하는 비중을 말한다. 구체적으로는 경제활동인구에 대한 실업자 수의 비율이다. 생산가능인구 5000만 명, 비경제활동인구가 2000만 명이므로 경제활동인구는 3000만 명이다. 실업자를 경제활동인구로 나누면 실업률은 20%다. 고용률은 생산가능인구 중에 취업자가 차지하는 비율을 뜻한다. 생산가능인구 5000만 명, 취업자 2400만 명이므로 고용률을 구하면 48%다.다음 (가), (나)에 들어갈 용어가 순서대로 바르게 짝지어진 것은?정부는 부동산 대책을 발표하였다. 내용을 살펴보면 서울 전역과 세종시에 대해 주택담보인정비율( 가 )과 총부채상환비율( 나 )을 각각 40%로 낮췄다. 이는 은행 대출을 규제해 부동산 시장이 과열되지 않도록 하기 위한 조치다.① LTV - DVA ② LTV - DTI ③ DTI - LVA④ LVA - DTI ⑤ DTI - LTV주택담보인정비율은 LTV(loan to value ratio)다. LTV는 주택을 담보로 돈을 빌릴 때 인정되는 자산가치의 비율이다. 은행에서 주택을 담보로 빌릴 수 있는 대출가능한도다. 만약에 LTV가 70%이고, 3억원짜리 주택을 담보로 돈을 빌리고자 한다면 빌릴 수 있는 최대금액은 2억1000만원(3억원×0.7)이 된다. 총부채상환비율은 DTI(debt to income)다. DTI는 총소득에서 부채의 연간 원리금 상환액이 차지하는 비율이다. 소득을 기준으로 금융회사로부터 대출을 받을 수 있는 한도를 정하는 계산비율이다. 과도한 대출에 따른 금융회사와 가계의 부채 부담을 사전에 예방하기 위해 대출상환액이 소득의 일정 비율을 넘지 않도록 제한하는 제도다.다음 그림은 우리나라 외환시장에서 외화의 수요(D) 변동과 공급(S) 변동을 나타낸 것이다. 그림에서 D를 D’로 이동시키는 요인으로 적절한 것은?① 우리나라 기업의 수출 감소② 국내 대학생의 해외여행 감소③ 우리나라 주식을 구매하는 외국인의 증가④ 국내 중소기업의 해외 공장 설립 증가⑤ 해외에서 일하는 우리나라 근로자의 국내로의 송금 증가환율은 외환시장의 수요와 공급에 따라 방향성이 결정된다. 그림은 외환시장에서 외화 수요가 증가하는 현상을 나타낸 것이다. 우리나라 기업의 수출 감소는 수출로 벌어들이는 외화 공급 감소 요인이다. 국내 대학생의 해외여행 감소는 외화 수요 감소를 뜻한다. 우리나라 주식을 구매하는 외국 자본이 늘어나면 외화 공급이 증가한다. 국내 중소기업의 해외 공장 설립을 위해서는 외화가 필요하므로 외화 수요 증가 요인이다.