◈한국전력기술▷경영관리본부장 함기황▷에너지신사업본부장 김동규
◈과학기술정보통신부◎임용▷국가과학기술자문회의 지원단장 오태석
◈농림축산식품부◎지원근무<과장급>▷식사문화개선TF 지원근무 하경희◎전보▷한국농수산대학 기획조정과장 최정미
◈통계청▷동남지방통계청장 민경삼
◈공정거래위원회▷할부거래과장 이승혜
◈원자력안전위원회◎승진<국장급>▷기획조정관 조낙현
◈개인정보보호위원회◎전보▷조사조정국장 송상훈
◈서울시◎<1급(지방관리관)>▷경제정책실장 김의승▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈<2급(지방이사관)>▷평생교육국장 이대현▷스마트도시정책관 이원목▷지역발전본부장 서노원▷서울대공원장 박종수
◈건국대<교무위원>▷교학부총장 원종필▷대외부총장 정일민▷교무처장 겸 대학교육혁신원장 박수형▷학생복지처장 오제중▷취창업전략처장 겸 대학일자리사업단장 김형석▷국제처장 이동혁▷정보통신처장 하영국▷대외협력처장 서건호
◈한국방송통신대▷교무부처장 손정애
◈KBS▷경영본부 경영정보국 경영정보부장 김경범▷〃 〃 정보인프라부장 김은영
◈과학기술정보통신부◎임용▷국가과학기술자문회의 지원단장 오태석
◈농림축산식품부◎지원근무<과장급>▷식사문화개선TF 지원근무 하경희◎전보▷한국농수산대학 기획조정과장 최정미
◈통계청▷동남지방통계청장 민경삼
◈공정거래위원회▷할부거래과장 이승혜
◈원자력안전위원회◎승진<국장급>▷기획조정관 조낙현
◈개인정보보호위원회◎전보▷조사조정국장 송상훈
◈서울시◎<1급(지방관리관)>▷경제정책실장 김의승▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈<2급(지방이사관)>▷평생교육국장 이대현▷스마트도시정책관 이원목▷지역발전본부장 서노원▷서울대공원장 박종수
◈건국대<교무위원>▷교학부총장 원종필▷대외부총장 정일민▷교무처장 겸 대학교육혁신원장 박수형▷학생복지처장 오제중▷취창업전략처장 겸 대학일자리사업단장 김형석▷국제처장 이동혁▷정보통신처장 하영국▷대외협력처장 서건호
◈한국방송통신대▷교무부처장 손정애
◈KBS▷경영본부 경영정보국 경영정보부장 김경범▷〃 〃 정보인프라부장 김은영
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