◈국방부▷장관정책보좌관 최원순
◈전남도교육청▷정책국장 정재철▷교육국장 위경종▷혁신교육과장 범미경▷중등교육과장 박경희▷전남교육연수원장 나영숙▷전남유아교육진흥원장 김진▷목포교육장 김갑수▷순천교육장 이용덕▷담양교육장 김철주▷구례교육장 김영훈▷고흥교육장 김정희▷보성교육장 김한관▷무안교육장 김란▷진도교육장 이문포
◈더파워뉴스▷편집국장 장순관▷편집국 부장 심우성
◈BBS 불교방송▷라디오제작국장 박주원▷제주지방사 총괄국장 문태준
◈아리랑TV▷디지털콘텐츠팀장 이택수
◈전남도교육청▷정책국장 정재철▷교육국장 위경종▷혁신교육과장 범미경▷중등교육과장 박경희▷전남교육연수원장 나영숙▷전남유아교육진흥원장 김진▷목포교육장 김갑수▷순천교육장 이용덕▷담양교육장 김철주▷구례교육장 김영훈▷고흥교육장 김정희▷보성교육장 김한관▷무안교육장 김란▷진도교육장 이문포
◈더파워뉴스▷편집국장 장순관▷편집국 부장 심우성
◈BBS 불교방송▷라디오제작국장 박주원▷제주지방사 총괄국장 문태준
◈아리랑TV▷디지털콘텐츠팀장 이택수
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지