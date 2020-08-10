◈DB손해보험◎승진<임원>▷법인사업부문 부문장 이창수◎전보<임원>▷개인사업부문 부사장 정종표▷보험금융연구소 부사장 김춘곤▷전략사업부문 부문장 박성록
◈금융위원회<서기관>▷금융혁신과 김태훈
◈국회사무처·예산정책처·입법조사처◇국회사무처◎승진<부이사관>▷관리국 관리과장 김경원▷예산결산특별위원회 입법조사관 김민재▷외교통일위원회 입법조사관 김병진▷경호기획관 의회경호담당관 김준형▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 박정용▷법제실 산업농림해양법제과장 이욱희▷정무위원회 입법조사관 장석립▷문화체육관광위원회 입법조사관 조남희▷법제사법위원회 입법조사관 홍정아▷관리국 시설과장 김두성▷국회사무처 강준희 서창식 임준기 한길수◎전보<부이사관>▷국회사무처 김현중▷국토교통위원회 입법심의관 성소미▷감사관 감사담당관 유재근▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 최유순▷국회민원지원센터장 박재문▷국회사무처 이제봉 김준규 나아정 손을춘▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김용규▷예산결산특별위원회 입법조사관 서기영◎승진<서기관>▷기획조정실 기획예산담당관실 김근식▷의사국 의안과 김민지▷법제실 법제총괄과 법제관 김윤성▷교육위원회 입법조사관 남정희▷기획조정실 행정법무담당관실 문정호 유다연▷〃 입법정보화담당관실 황수환 박명숙▷의사국 의정기록2과 김정아▷관리국 관리과 김용범◎전보<서기관>▷기획조정실 입법정보화담당관실 최길남▷〃 행정법무담당관 서영재▷〃 비상계획담당관 이향준▷감사관 감사담당관실 정순철▷인사과 황준연▷문화소통기획관 문화소통담당관 박기현▷법제실 사법법제과장 박지영▷〃 정무환경법제과장 김영수▷〃 정무환경법제과 법제관 김현숙▷법제실 산업농림해양법제과 법제관 김형호▷〃 국토교통법제과 법제관 임성현▷〃 법제연구분석과 법제관 김양혜▷국제국 의회외교총괄과 문은진▷관리국 설비과장 원종인▷의정연수원 교육훈련과 조효정▷운영지원과 민병찬▷법제사법위원회 입법조사관 권아영▷정무위원회 입법조사관 심지헌 박주연 부길환▷기획재정위원회 입법조사관 김형섭 박미정 이성곤▷교육위원회 입법조사관 윤영준▷국방위원회 입법조사관 정정일▷행정안전위원회 입법조사관 조지숙▷행정안전위원회 입법조사관 황영준▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김준기 이상곤▷보건복지위원회 입법조사관 박애린▷환경노동위원회 입법조사관 문심명▷국토교통위원회 입법조사관 김근수 김용성 이영은▷정보위원회 입법조사관 이성호▷여성가족위원회 입법조사관 황지현▷예산결산특별위원회 입법조사관 김정하 박민호▷국회사무처 강건희 김건식 박용학 윤승희 전광희▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 유규영▷법제실 사법법제과 법제관 김진태▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 김형진▷문화체육관광위원회 입법조사관 이태희▷의정연수원 교육훈련과장 최남근▷국회사무처 서경택
◈금융위원회<서기관>▷금융혁신과 김태훈
◈국회사무처·예산정책처·입법조사처◇국회사무처◎승진<부이사관>▷관리국 관리과장 김경원▷예산결산특별위원회 입법조사관 김민재▷외교통일위원회 입법조사관 김병진▷경호기획관 의회경호담당관 김준형▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 박정용▷법제실 산업농림해양법제과장 이욱희▷정무위원회 입법조사관 장석립▷문화체육관광위원회 입법조사관 조남희▷법제사법위원회 입법조사관 홍정아▷관리국 시설과장 김두성▷국회사무처 강준희 서창식 임준기 한길수◎전보<부이사관>▷국회사무처 김현중▷국토교통위원회 입법심의관 성소미▷감사관 감사담당관 유재근▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 최유순▷국회민원지원센터장 박재문▷국회사무처 이제봉 김준규 나아정 손을춘▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김용규▷예산결산특별위원회 입법조사관 서기영◎승진<서기관>▷기획조정실 기획예산담당관실 김근식▷의사국 의안과 김민지▷법제실 법제총괄과 법제관 김윤성▷교육위원회 입법조사관 남정희▷기획조정실 행정법무담당관실 문정호 유다연▷〃 입법정보화담당관실 황수환 박명숙▷의사국 의정기록2과 김정아▷관리국 관리과 김용범◎전보<서기관>▷기획조정실 입법정보화담당관실 최길남▷〃 행정법무담당관 서영재▷〃 비상계획담당관 이향준▷감사관 감사담당관실 정순철▷인사과 황준연▷문화소통기획관 문화소통담당관 박기현▷법제실 사법법제과장 박지영▷〃 정무환경법제과장 김영수▷〃 정무환경법제과 법제관 김현숙▷법제실 산업농림해양법제과 법제관 김형호▷〃 국토교통법제과 법제관 임성현▷〃 법제연구분석과 법제관 김양혜▷국제국 의회외교총괄과 문은진▷관리국 설비과장 원종인▷의정연수원 교육훈련과 조효정▷운영지원과 민병찬▷법제사법위원회 입법조사관 권아영▷정무위원회 입법조사관 심지헌 박주연 부길환▷기획재정위원회 입법조사관 김형섭 박미정 이성곤▷교육위원회 입법조사관 윤영준▷국방위원회 입법조사관 정정일▷행정안전위원회 입법조사관 조지숙▷행정안전위원회 입법조사관 황영준▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김준기 이상곤▷보건복지위원회 입법조사관 박애린▷환경노동위원회 입법조사관 문심명▷국토교통위원회 입법조사관 김근수 김용성 이영은▷정보위원회 입법조사관 이성호▷여성가족위원회 입법조사관 황지현▷예산결산특별위원회 입법조사관 김정하 박민호▷국회사무처 강건희 김건식 박용학 윤승희 전광희▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 유규영▷법제실 사법법제과 법제관 김진태▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 김형진▷문화체육관광위원회 입법조사관 이태희▷의정연수원 교육훈련과장 최남근▷국회사무처 서경택
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