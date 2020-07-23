◈IBK투자증권◎임원신규선임▷경영총괄(COO) 부사장 손현상
◈한국은행◎승진<부서장>▷정책보좌관 장정수▷지역협력실장 송두석▷법규제도실장 민준규▷디지털혁신실장 정성호▷경제교육실장 박철원▷재산관리실장 장규호▷조사국장 김웅▷금융시장국장 김인구▷국고증권실장 나승근▷국제국장 김현기▷상하이 주재 김형식▷대구경북본부장 이상엽▷광주전남본부장 김윤기▷충북본부장 서원석▷인천본부장 서명국▷강남본부장 김현정<1급>▷경제통계국 박성빈▷상하이 주재 김형식▷외자운용원 최철호▷인사경영국 소속 배용주▷인사경영국 소속 한승철<2급>▷금융통화위원회실 성광진▷인사경영국 김천선▷금융결제국 박진순 윤성관▷국제국 송대근 윤경수 이현호▷국제협력국 신진호▷감사실 최광석▷강원본부 이영길▷인천본부 권처윤▷경남본부 정원경▷인사경영국 소속 류현주<3급>▷기획협력국 장진욱▷금융통화위원회실 안세현▷전산정보국 김은정▷인사경영국 권순욱 조용범▷조사국 박경훈▷금융시장국 박주하▷금융결제국 이지선(前 안정총괄팀)▷발권국 김정남▷국제국 백봉현▷국제협력국 장준영▷외자운용원 조광식▷부산본부 임춘성▷목포본부 채경래▷광주전남본부 전재환▷전북본부 박의성▷강원본부 권도근▷인천본부 강영관 이혜영▷제주본부 최용운▷경기본부 김성자▷인사경영국 소속 김범서 김영근 정영호<4급>▷커뮤니케이션국 서하나▷전산정보국 황두호▷인재개발원 정용준▷조사국 민은지▷경제통계국 김하영▷금융안정국 이지영(前 금융안정연구팀)▷발권국 김민정(前 외자운용원) 서지연 이태검▷부산본부 이예리▷목포본부 박선욱▷대전충남본부 박수연(前 대전충남본부)▷강원본부 이영선▷제주본부 강태헌 이소정▷경기본부 박영진▷경남본부 양성규 정상범▷강릉본부 문동규 이은국▷울산본부 방준호 원창희▷포항본부 유영철 장경철 최지욱▷인사경영국 소속 이창민 채희준 ▷공보관 박영출 ◎이동<1급>▷인재개발원 노영래 이정▷경제연구원 강종구 정상돈 하천수▷인사경영국 소속 김근영<2급>▷기획협력국 정원식▷커뮤니케이션국 권형문▷전산정보국 장창범 정영진▷인사경영국 김규수 오경섭▷조사국 배병호 배성종▷경제통계국 박영환(前 전라북도청 파견)▷통화정책국 이상호▷금융시장국 김정현 김제현▷금융결제국 박완근 이한녕▷국제국 이강원▷외자운용원 김영석(前 국제기구팀)▷경제연구원 박성호▷광주전남본부 정삼선▷전북본부 박종운▷대전충남본부 김준태▷강원본부 최규권▷강남본부 최덕재▷인사경영국 소속 김정훈(前 자금시장팀) 이승용 <3급>▷기획협력국 박정필 최용훈▷커뮤니케이션국 박종현▷전산정보국 권태율▷인사경영국 윤명한 한경철 허남수▷인재개발원 금재명 이미경▷조사국 김민식 이동원(前 국제경제연구실) 이홍직▷경제통계국 김대진 김병수 김화용 문혜정▷금융안정국 김성묵 문용필 문호성 박장호 송길성 안상기 이장욱 이현진▷통화정책국 박기덕 이화연▷금융결제국 이혁희 하혁진▷발권국 박종남 이병창 이용민(前 대구경북본부)▷국제국 김동휘 남선우 박철우▷뉴욕사무소 김태경▷워싱턴 주재 조규환▷프랑크푸르트사무소 김정호▷런던사무소 허현▷외자운용원 고석관 이재율 조석방▷경제연구원 박용민 임근형 임호성▷감사실 이종상▷대구경북본부 윤용준▷광주전남본부 강창구 장은종 정형윤▷대전충남본부 장희창 최봉서▷인천본부 석우현▷경남본부 김용환 양재득▷인사경영국 소속 민준기 <4급>▷기획협력국 김광룡 김수현(前 전망모형팀) 이소윤 조우진 최동규 한승욱▷금융통화위원회실 박나연 최연교▷비서실 고경환▷커뮤니케이션국 한상우▷전산정보국 김영천▷인사경영국 안동준 유철종 이은명 최호식 하지원 황성현▷인재개발원 조지현▷조사국 곽법준 김찬우 이규환 황수빈▷경제통계국 이새롬 이승한 정현우 조천희 최다희 최정윤▷금융안정국 박성준 조은아▷통화정책국 권태효 김효손 민효식 박민철 이지은(前 금융통화연구실)▷금융시장국 오경헌 윤태영 조인우 추명삼▷금융결제국 고태호 송상현▷국제국 김윤래 문상윤 윤영진▷베이징사무소 김보성▷국제협력국 소인환▷외자운용원 권태진 김나영 이보라 최정은▷경제연구원 조유정▷부산본부 신상문▷대구경북본부 권수진▷광주전남본부 김대운 전성범▷강원본부 박상훈▷제주본부 김희숙 황다슬▷경기본부 김영선▷강남본부 김수혜 신혜원 안숙현▷인사경영국 소속 최지원
◈통일부◎전보▷통일정책실 정책총괄과장 황승희▷기획조정실 기획재정담당관 김훈아▷인도협력국 인도협력기획과장 차덕철▷인도협력국 정착지원과장 이성재
◈금융위원회◎전보<실장급>▷금융정보분석원장 윤창호
◈한국금융연수원◎전보<부서장(1급)>▷연수운영부장 문영성▷u-러닝부 서용석▷경영지원부 조사역 황광기(교육파견)<팀장>▷u-러닝부 기획팀장 김숙현▷〃 콘텐츠개발팀장 장한결▷〃 운영관리팀장 김대철▷디지털플랫폼사업부 디지털기획팀장 최승혁▷〃 디지털콘텐츠개발팀장 박세근▷경영지원부 재무회계팀장 박철현◎승격<수석부부장(2급)>▷연수운영부 연수기획팀장 김헌진▷출판미디어사업부 수석부부장 서동균◎승진<부부장(2급)>▷종합기획부 총괄기획팀장 김기범<차장(3급)>▷u-러닝부 차장 김현희
◈서울대▷인문대학장 이석재▷인문대 교무부학장 박진호▷〃 학생부학장 안지현▷〃 기획부학장 김지현
◈서울대병원▷내과장 윤정환▷외과장 박규주▷흉부외과장 김경환▷신경외과장 김승기▷정형외과장 조태준▷성형외과장 장학▷산부인과장 박중신▷피부과장 정진호▷비뇨의학과장 곽철▷안과장 김성준▷이비인후과장 이재서▷정신건강의학과장 안용민▷신경과장 김만호▷마취통증의학과장 김희수▷가정의학과장 박진호▷응급의학과장 권운용▷재활의학과장 신형익▷영상의학과장 정진욱▷방사선종양학과장 신경환▷핵의학과장 천기정▷진단검사의학과장 송은영▷병리과장 강경훈▷의공학과장 김성완▷임상약리학과장 장인진▷소아청소년과장 배은정▷중환자진료부장 이상민▷건강증진센터소장 권혁태
◈동아대▷교학부총장 이동대▷교무처장 김채수▷학생·취업지원처장 전미라▷입학관리처장 신상문▷기획처장 이정규▷재무처장 이상원▷대외협력처장·다우미디어센터장 김대경▷국제교류처장 오민홍▷산학협력단장 김점수▷법무·감사실장 송강직▷비서실장 정무섭▷정보전산원장 박병권▷교육혁신원장 김형빈▷대학원장 허성우▷경영대학원장·경영대학장 김현준▷산업정보대학원장·공과대학장 강상모▷문화예술대학원장·예술체육대학장·스포츠단장 우진희▷인문과학대학장 박수천▷생명자원과학대학장 이선우▷디자인환경대학장 이성호▷건강과학대학장 박현태▷의과대학장 박환태▷기초교양대학장·언어교육원장 강기수▷석당인재학부장 조동제▷간호학부장 강지연▷평생교육원장 정형일 부고
◈한국은행◎승진<부서장>▷정책보좌관 장정수▷지역협력실장 송두석▷법규제도실장 민준규▷디지털혁신실장 정성호▷경제교육실장 박철원▷재산관리실장 장규호▷조사국장 김웅▷금융시장국장 김인구▷국고증권실장 나승근▷국제국장 김현기▷상하이 주재 김형식▷대구경북본부장 이상엽▷광주전남본부장 김윤기▷충북본부장 서원석▷인천본부장 서명국▷강남본부장 김현정<1급>▷경제통계국 박성빈▷상하이 주재 김형식▷외자운용원 최철호▷인사경영국 소속 배용주▷인사경영국 소속 한승철<2급>▷금융통화위원회실 성광진▷인사경영국 김천선▷금융결제국 박진순 윤성관▷국제국 송대근 윤경수 이현호▷국제협력국 신진호▷감사실 최광석▷강원본부 이영길▷인천본부 권처윤▷경남본부 정원경▷인사경영국 소속 류현주<3급>▷기획협력국 장진욱▷금융통화위원회실 안세현▷전산정보국 김은정▷인사경영국 권순욱 조용범▷조사국 박경훈▷금융시장국 박주하▷금융결제국 이지선(前 안정총괄팀)▷발권국 김정남▷국제국 백봉현▷국제협력국 장준영▷외자운용원 조광식▷부산본부 임춘성▷목포본부 채경래▷광주전남본부 전재환▷전북본부 박의성▷강원본부 권도근▷인천본부 강영관 이혜영▷제주본부 최용운▷경기본부 김성자▷인사경영국 소속 김범서 김영근 정영호<4급>▷커뮤니케이션국 서하나▷전산정보국 황두호▷인재개발원 정용준▷조사국 민은지▷경제통계국 김하영▷금융안정국 이지영(前 금융안정연구팀)▷발권국 김민정(前 외자운용원) 서지연 이태검▷부산본부 이예리▷목포본부 박선욱▷대전충남본부 박수연(前 대전충남본부)▷강원본부 이영선▷제주본부 강태헌 이소정▷경기본부 박영진▷경남본부 양성규 정상범▷강릉본부 문동규 이은국▷울산본부 방준호 원창희▷포항본부 유영철 장경철 최지욱▷인사경영국 소속 이창민 채희준 ▷공보관 박영출 ◎이동<1급>▷인재개발원 노영래 이정▷경제연구원 강종구 정상돈 하천수▷인사경영국 소속 김근영<2급>▷기획협력국 정원식▷커뮤니케이션국 권형문▷전산정보국 장창범 정영진▷인사경영국 김규수 오경섭▷조사국 배병호 배성종▷경제통계국 박영환(前 전라북도청 파견)▷통화정책국 이상호▷금융시장국 김정현 김제현▷금융결제국 박완근 이한녕▷국제국 이강원▷외자운용원 김영석(前 국제기구팀)▷경제연구원 박성호▷광주전남본부 정삼선▷전북본부 박종운▷대전충남본부 김준태▷강원본부 최규권▷강남본부 최덕재▷인사경영국 소속 김정훈(前 자금시장팀) 이승용 <3급>▷기획협력국 박정필 최용훈▷커뮤니케이션국 박종현▷전산정보국 권태율▷인사경영국 윤명한 한경철 허남수▷인재개발원 금재명 이미경▷조사국 김민식 이동원(前 국제경제연구실) 이홍직▷경제통계국 김대진 김병수 김화용 문혜정▷금융안정국 김성묵 문용필 문호성 박장호 송길성 안상기 이장욱 이현진▷통화정책국 박기덕 이화연▷금융결제국 이혁희 하혁진▷발권국 박종남 이병창 이용민(前 대구경북본부)▷국제국 김동휘 남선우 박철우▷뉴욕사무소 김태경▷워싱턴 주재 조규환▷프랑크푸르트사무소 김정호▷런던사무소 허현▷외자운용원 고석관 이재율 조석방▷경제연구원 박용민 임근형 임호성▷감사실 이종상▷대구경북본부 윤용준▷광주전남본부 강창구 장은종 정형윤▷대전충남본부 장희창 최봉서▷인천본부 석우현▷경남본부 김용환 양재득▷인사경영국 소속 민준기 <4급>▷기획협력국 김광룡 김수현(前 전망모형팀) 이소윤 조우진 최동규 한승욱▷금융통화위원회실 박나연 최연교▷비서실 고경환▷커뮤니케이션국 한상우▷전산정보국 김영천▷인사경영국 안동준 유철종 이은명 최호식 하지원 황성현▷인재개발원 조지현▷조사국 곽법준 김찬우 이규환 황수빈▷경제통계국 이새롬 이승한 정현우 조천희 최다희 최정윤▷금융안정국 박성준 조은아▷통화정책국 권태효 김효손 민효식 박민철 이지은(前 금융통화연구실)▷금융시장국 오경헌 윤태영 조인우 추명삼▷금융결제국 고태호 송상현▷국제국 김윤래 문상윤 윤영진▷베이징사무소 김보성▷국제협력국 소인환▷외자운용원 권태진 김나영 이보라 최정은▷경제연구원 조유정▷부산본부 신상문▷대구경북본부 권수진▷광주전남본부 김대운 전성범▷강원본부 박상훈▷제주본부 김희숙 황다슬▷경기본부 김영선▷강남본부 김수혜 신혜원 안숙현▷인사경영국 소속 최지원
◈통일부◎전보▷통일정책실 정책총괄과장 황승희▷기획조정실 기획재정담당관 김훈아▷인도협력국 인도협력기획과장 차덕철▷인도협력국 정착지원과장 이성재
◈금융위원회◎전보<실장급>▷금융정보분석원장 윤창호
◈한국금융연수원◎전보<부서장(1급)>▷연수운영부장 문영성▷u-러닝부 서용석▷경영지원부 조사역 황광기(교육파견)<팀장>▷u-러닝부 기획팀장 김숙현▷〃 콘텐츠개발팀장 장한결▷〃 운영관리팀장 김대철▷디지털플랫폼사업부 디지털기획팀장 최승혁▷〃 디지털콘텐츠개발팀장 박세근▷경영지원부 재무회계팀장 박철현◎승격<수석부부장(2급)>▷연수운영부 연수기획팀장 김헌진▷출판미디어사업부 수석부부장 서동균◎승진<부부장(2급)>▷종합기획부 총괄기획팀장 김기범<차장(3급)>▷u-러닝부 차장 김현희
◈서울대▷인문대학장 이석재▷인문대 교무부학장 박진호▷〃 학생부학장 안지현▷〃 기획부학장 김지현
◈서울대병원▷내과장 윤정환▷외과장 박규주▷흉부외과장 김경환▷신경외과장 김승기▷정형외과장 조태준▷성형외과장 장학▷산부인과장 박중신▷피부과장 정진호▷비뇨의학과장 곽철▷안과장 김성준▷이비인후과장 이재서▷정신건강의학과장 안용민▷신경과장 김만호▷마취통증의학과장 김희수▷가정의학과장 박진호▷응급의학과장 권운용▷재활의학과장 신형익▷영상의학과장 정진욱▷방사선종양학과장 신경환▷핵의학과장 천기정▷진단검사의학과장 송은영▷병리과장 강경훈▷의공학과장 김성완▷임상약리학과장 장인진▷소아청소년과장 배은정▷중환자진료부장 이상민▷건강증진센터소장 권혁태
◈동아대▷교학부총장 이동대▷교무처장 김채수▷학생·취업지원처장 전미라▷입학관리처장 신상문▷기획처장 이정규▷재무처장 이상원▷대외협력처장·다우미디어센터장 김대경▷국제교류처장 오민홍▷산학협력단장 김점수▷법무·감사실장 송강직▷비서실장 정무섭▷정보전산원장 박병권▷교육혁신원장 김형빈▷대학원장 허성우▷경영대학원장·경영대학장 김현준▷산업정보대학원장·공과대학장 강상모▷문화예술대학원장·예술체육대학장·스포츠단장 우진희▷인문과학대학장 박수천▷생명자원과학대학장 이선우▷디자인환경대학장 이성호▷건강과학대학장 박현태▷의과대학장 박환태▷기초교양대학장·언어교육원장 강기수▷석당인재학부장 조동제▷간호학부장 강지연▷평생교육원장 정형일 부고
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