WHO "아프리카의 코로나19 빠른 확산에 큰 우려"(종합)

"생활환경 열악한 원주민 사회도 바이러스에 노출 심각"세계보건기구(WHO)가 아프리카에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 급속히 확산하는 데 대해 깊은 우려를 표명했다.AFP·dpa 통신 등에 따르면 마이크 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 20일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 브리핑에서 "아프리카에서 바이러스 확산이 가속하고 있다는 점이 매우 우려스럽다"고 말했다.이날 현재 아프리카 대륙의 코로나19 누적 확진자 수는 72만6천여명, 사망자 수는 1만5천여명이다.대륙 기준 피해 규모는 오세아니아에 이어 두 번째로 작지만, 문제는 가파른 확산 속도다.지난주 기준으로 주요 국가별 확진자 증가율을 보면 나미비아 69%, 보츠와나 66%, 잠비아 57% 등이다.남아프리카공화국도 30% 안팎에 이른다.특히 남아공의 피해 상황이 매우 심각한 것으로 WHO는 보고 있다.누적 확진자 수는 36만4천명으로 아프리카 대륙 전체의 절반을 차지하며, 사망자도 전체 3분의 1인 5천여명 수준이다.누적 확진자 수는 세계에서 미국·브라질·인도·러시아에 이어 다섯번째로 많다.남아공은 애초 부유한 지역사회를 중심으로 제한적으로 코로나19가 전파됐으나, 순식간에 빈곤층과 농촌 지역으로 확산하며 피해가 눈덩이처럼 커졌다.이에 대해 라이언 사무차장은 "남아공은 아프리카 대륙의 나머지 지역에서 일어날 일의 전조이자 경고"라면서 조속한 방역 대책 수립·실행을 촉구했다.WHO는 열악한 환경 속에 생활하는 전 세계 원주민 사회가 코로나19 위험에 심각하게 노출돼 있다는 점도 지적했다.이날 브리핑에 동석한 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 지난 6일 이후 미주 대륙에서만 7만명 이상의 원주민이 확진 판정을 받았고 사망자도 2천명을 넘어섰다며 원주민 지역사회에서의 바이러스 확산에 큰 우려를 나타냈다.그러면서 "우리는 백신을 기다릴 여유가 없다.지금 당장 생명을 구해야 한다"고 강조했다.이날 현재 전 세계의 코로나19 누적 확진자 수는 1천474만여명, 사망자는 61만여명이다./연합뉴스