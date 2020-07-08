◈고용노동부◎전보<과장급>▷국민취업제도 도입 추진단 팀장 송유나◎파견▷국무조정실 이경제
◈보건복지부<과장급>▷장애인정책국 장애인정책과장 최종희▷오송생명과학단지지원센터장 신승일
◈법제처◎전보<서기관>▷경제법제국 양성철
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<과장급>▷환경정책과장 권영상
◈기술보증기금<본부장>▷호남지역본부 윤재민▷경기지역본부 남광일<부서장>▷사회가치경영부 김동준▷기술평가부 이종학▷성과평가실 김영탁▷재기지원부 이동표▷ICT운영부 김태창<지점장>▷서울 김경묵▷부산 장영수▷대구북 홍원우▷충주 박예훈▷세종 이대일▷녹산 최철용▷진주 김종빈▷목포 박중기▷제주 소인섭▷군산 김대균▷소셜벤처가치평가센터 김상호▷서울서부기술혁신센터 노공빈▷광주재기지원센터 장재혁▷대구서 이광열▷서초 윤정철▷의정부 김경태▷부천 김영도▷김포 박동진▷성남 이찬호▷안양 김창수▷안산 최해성▷오산 김흥배▷판교 권기철▷화성동 심성학▷천안 김상호▷아산 김기진▷사상 박춘주▷동래 김세현▷사하 박동만▷창원 김형광▷울산 나현▷김해 최낙현▷양산 하용운▷경산 김기홍▷광주 임광식▷광주서 김태주▷중앙기술평가원 정규열▷특허공제운영센터 안일성▷서울문화콘텐츠금융센터 이세용▷부산문화콘텐츠금융센터 신항기▷인천기술혁신센터 오은식▷부산기술혁신센터 허윤석▷서울동부재기지원센터 이원표▷수원재기지원센터 민광춘▷대전재기지원센터 황태석▷부산동부재기지원센터 정을영▷대구재기지원센터 오한욱<수석팀장>▷인사부 김동기▷ICT운영부 김재윤▷대구 윤수혁▷부산 이법기
◈서울신문▷논설위원 임병선(평화연구소 사무국장 겸임) 김상연▷국제부 전문기자 이지운▷사회2부장 한준규▷산업부장 주현진▷온라인뉴스부장 정현용▷온라인뉴스부 차장 강주리
◈파이낸셜뉴스◎승진·전보·보임▷사회부장 김규성(부국장대우)▷금융부장 양형욱(부국장대우)▷정보미디어부 블록체인팀장 이구순(부국장대우)▷산업부장 김홍재▷증권부장 김기석▷정책사회부장 김태경▷정보미디어부장 전용기▷생활경제부장 윤경현▷경제부장 조창원▷국제부장 김경수▷산업2부장 오승범▷정치부장 심형준▷건설부동산부장 최갑천
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지