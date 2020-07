슬리퍼 신고 발가락 사이 5cm 몰카 숨겨

여고생 치마 속으로 발 내밀어 촬영 시도

분당서 발가락 사이에 소형 카메라를 숨겨 여고생 치마 속을 촬영하려한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 기사와 무관함. /사진=게티이미지뱅크

발가락 사이에 카메라를 숨겨 여고생의 치마 속을 몰래 촬영하던 40대 남성이 시민 손에 붙잡혀 경찰에 넘겨졌다.경기 분당경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 40대 남성 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 8일 밝혔다.경찰에 따르면 A 씨는 지난 2일 오후 6시10분께 성남시 분당구 소재 한 생활용품점에서 슬리퍼를 신은 발가락 사이에 5cm 남짓한 막대 모양의 소형 카메라를 숨겨 고등학생 B 양의 치마 속을 촬영하려 한 혐의를 받고 있다.당시 A 씨는 B 양의 치마 아래로 발을 내밀고 있었고, 이를 수상히 여긴 시민 C 씨가 다가가 발가락 사이의 카메라를 발견한 뒤 범행을 막은 것으로 알려졌다.A 씨는 범행이 발각되자 달아나려 했지만 C 씨의 손에 붙잡혔고, C 씨는 경찰이 현장에 도착할 때까지 A 씨를 붙잡고 있다가 경찰에 그를 인계하고 신원을 밝히지 않은 채 자리를 떴다.또 당시 주변에 있던 다른 시민들도 달아나려는 A 씨를 막기 위해 매장 입구 앞을 막아서는 등 경찰 인계에 도움을 준 것으로 알려졌다.경찰 조사에서 A 씨는 "호기심에 한 행위"라며 혐의를 인정했으며, 경찰은 다른 범행이 있었는지 파악하기 위해 카메라 디지털포렌식을 진행하는 등 수사를 지속할 방침이다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com