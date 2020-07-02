◈신한카드◎신규선임▷글로벌사업본부장 정순영▷영업지원팀장 김정일▷대구고객센터장 황상훈▷MyCredit사업추진단 파트장 조부연◎이동▷MyData사업추진단 셀장 우상수
◈국민은행◎승진▷경기남9(오산운암)지역본부장 김영묵▷광주종합금융센터 지점장 김련▷노원지점장 남은애▷상무지점장 송순재◎전보▷서인천종합금융센터장 박성휘<지점장>▷망포역 김응남▷범어동 윤태석▷사상종합금융센터 이상필▷서광주 이길룡▷서초2동 김훈식▷성서종합금융센터 손영우▷신현동 이윤석▷진접종합금융센터 전성일
◈교보생명▷강남 전상혁▷서초 손정달▷광교중앙 황선중▷부산중앙 장환수▷수성 장성철▷서울중앙 윤형민▷서해 조병제▷서울 양승일<팀장>▷시장확대추진(다윈서비스센터장 겸임) 정기환▷법무지원 이한문▷연금자산운영 박승호<센터장>▷컨설턴트불편지원 김재옥
◈신한금융투자◎신규선임▷호남충청영업본부장 임혁▷전략기획본부장 한일현▷기관금융영업부 부서장 이승원▷채권영업부 부서장 김진오◎전보▷리테일그룹 부사장 이선훈▷법인금융영업부 부서장 진상덕▷신한금융투자 인도네시아 부서장 이용훈▷파생영업부 부서장 박영민▷FICC상품부 부서장 최인석
◈예금보험공사▷기금관리단장 박태준
◈한국인터넷진흥원▷블록체인진흥단장 오진영▷특구사업지원단장 채승완▷침해대응협력팀장 남연수▷AI빅데이터보안팀장(TF) 백형종▷개인정보사고조사팀장 추현우▷데이터안전기반팀장 공재순▷데이터활용지원팀장(TF) 박윤식▷위치정보활용팀장 이정현
◈한국수력원자력◇본사▷기획본부장 공영택▷재무처장 김형일▷설비기술처장 최헌규▷원전사후관리처장 최득기▷감사총괄부장 오석동▷기업문화부장 김행섭▷회계세무실장 최영재▷설비관리실장 소유섭▷정비총괄부장 김현주▷계측제어설비부장 김영진◇고리원자력본부▷대외협력처장 장정일▷제1발전소 1호기 안전관리실장 이병국▷제2발전소 기술실장 이돈국◇한빛원자력본부▷제3발전소장 김근수▷제3발전소 운영실장 박원서◇월성원자력본부▷대외협력처장 윤상조▷제3발전소장 김성면▷제3발전소 운영실장 김형민◇한울원자력본부▷대외협력처장 류명석▷신한울제1건설소장 조석진▷신한울제1건설소 기전실장 김종철◇새울원자력본부▷대외협력처장 윤유영▷경영지원실장 이한용▷산청양수발전소장 김태곤▷중앙연구원장 김한곤
◈대한석탄공사<1급>▷기획조정실장 김동환▷안전생산실장 권태중▷감사실장 박성남▷화순광업소장 김기범▷연구소장 신재면<2급>▷혁신기획팀장 홍강욱▷예산팀장 송경철▷경영평가팀장 석근우▷경영정보팀장 정상희▷비상보안팀장 남연원▷경영관리팀장 최광진▷재무관리팀장 최용숙▷상생협력팀장 박종철▷생산개발팀장 박기창▷감사실 청렴추진팀장 안장헌▷장성광업소 기획부장 이주복▷〃 수갱부장 배주석▷〃 철암생산부장 김학수▷〃 중앙생산부장 송영배▷도계광업소 기획부장 이석태▷〃 동덕생산부장 정봉현▷화순광업소 부소장 오대현▷〃 기획부장 손성원▷연구소 남북협력팀장 정구동
◈건설공제조합◎승진<2급>▷부산지점 부지점장 신미연◎전보<팀장·부지점장>▷IT운영팀장 임동철▷공제보상팀장 김지현▷신용정보팀장 박성식▷중앙지점 부지점장 정호원▷삼성지점 부지점장 김미애▷의정부지점 부지점장 장성만▷안산지점 부지점장 이건승▷일산지점 부지점장 김선철 대전지점 부지점장 송현배▷전주지점 부지점장 정윤석▷광주지점 부지점장 윤인효▷순천지점 부지점장 박진호▷창원지점 부지점장 정기수▷강남보상센터 부센터장 강인서▷중부보상센터 부센터장 류창선▷고객중심고도화TF팀장(겸직) 이종일◎파견▷건설단체총연합회 윤성현▷건설산업사회공헌재단 안병광
◈고려대◎교원▷공과대학장·공학대학원장·기술경영전문대학원장·테크노콤플렉스원장 김용찬◎승진<부장>▷국제교육팀장·글로벌서비스센터 부장 강영선▷학술정보인프라부장 조종민▷입학전형기획팀장 이정훈◎전보<부장>▷보건과학대학행정실 부장 윤종근▷평생교육원학사지원부장 이경미▷학술정보개발부장 겸 학술정보기획 정은주▷교수학습지원팀장 겸 e-Learning지원팀장 겸 교육성과관리팀장 백나실▷대학원행정실 부장 이미라▷연구지원2팀장·연구지원3팀장·산학구매팀장 오윤세▷한국어센터·외국어센터 부장 정장헌▷교직팀장·사범대학행정실·교육대학원행정실·교육연수원 부장 이환▷관리팀장 김흥덕▷학사팀장 최성수▷기금기획부장 백영희▷사회봉사단지원부장 문택수▷시설운영팀장 신용선▷학술정보서비스부장 홍선표
◈한양대◇서울캠퍼스▷공과대학장 겸 공학대학원장 이주▷인문과학대학장 유성호▷자연과학대학장 오차환▷경제금융대학장 이영▷간호학부장 겸 임상간호정보대학원장 황선영▷학술정보관장 차재혁◇ERICA(에리카)캠퍼스▷공학대학장 좌용호▷언론정보대학장 한미정▷경상대학장 주만수▷국제처장 유봉영
◈성균관대▷국정전문대학원장 문상호▷글로벌보험·연금대학원장 안희준▷창업지원단장 박천석▷성균어학원장 박현순▷경영전문대학원 SKK GSB Dean 추안퐁쉬▷인재교육원부원장 이정환▷국제처 외국인유학생지원팀장 겸 성균융합원행정실장 천명호▷성균어학원행정실장 강한윤▷정보통신/소프트웨어/공과대학행정실장 이승희▷총무처 관리팀장 이재필▷성균융합원행정실장 장연호
◈국민은행◎승진▷경기남9(오산운암)지역본부장 김영묵▷광주종합금융센터 지점장 김련▷노원지점장 남은애▷상무지점장 송순재◎전보▷서인천종합금융센터장 박성휘<지점장>▷망포역 김응남▷범어동 윤태석▷사상종합금융센터 이상필▷서광주 이길룡▷서초2동 김훈식▷성서종합금융센터 손영우▷신현동 이윤석▷진접종합금융센터 전성일
◈교보생명▷강남 전상혁▷서초 손정달▷광교중앙 황선중▷부산중앙 장환수▷수성 장성철▷서울중앙 윤형민▷서해 조병제▷서울 양승일<팀장>▷시장확대추진(다윈서비스센터장 겸임) 정기환▷법무지원 이한문▷연금자산운영 박승호<센터장>▷컨설턴트불편지원 김재옥
◈신한금융투자◎신규선임▷호남충청영업본부장 임혁▷전략기획본부장 한일현▷기관금융영업부 부서장 이승원▷채권영업부 부서장 김진오◎전보▷리테일그룹 부사장 이선훈▷법인금융영업부 부서장 진상덕▷신한금융투자 인도네시아 부서장 이용훈▷파생영업부 부서장 박영민▷FICC상품부 부서장 최인석
◈예금보험공사▷기금관리단장 박태준
◈한국인터넷진흥원▷블록체인진흥단장 오진영▷특구사업지원단장 채승완▷침해대응협력팀장 남연수▷AI빅데이터보안팀장(TF) 백형종▷개인정보사고조사팀장 추현우▷데이터안전기반팀장 공재순▷데이터활용지원팀장(TF) 박윤식▷위치정보활용팀장 이정현
◈한국수력원자력◇본사▷기획본부장 공영택▷재무처장 김형일▷설비기술처장 최헌규▷원전사후관리처장 최득기▷감사총괄부장 오석동▷기업문화부장 김행섭▷회계세무실장 최영재▷설비관리실장 소유섭▷정비총괄부장 김현주▷계측제어설비부장 김영진◇고리원자력본부▷대외협력처장 장정일▷제1발전소 1호기 안전관리실장 이병국▷제2발전소 기술실장 이돈국◇한빛원자력본부▷제3발전소장 김근수▷제3발전소 운영실장 박원서◇월성원자력본부▷대외협력처장 윤상조▷제3발전소장 김성면▷제3발전소 운영실장 김형민◇한울원자력본부▷대외협력처장 류명석▷신한울제1건설소장 조석진▷신한울제1건설소 기전실장 김종철◇새울원자력본부▷대외협력처장 윤유영▷경영지원실장 이한용▷산청양수발전소장 김태곤▷중앙연구원장 김한곤
◈대한석탄공사<1급>▷기획조정실장 김동환▷안전생산실장 권태중▷감사실장 박성남▷화순광업소장 김기범▷연구소장 신재면<2급>▷혁신기획팀장 홍강욱▷예산팀장 송경철▷경영평가팀장 석근우▷경영정보팀장 정상희▷비상보안팀장 남연원▷경영관리팀장 최광진▷재무관리팀장 최용숙▷상생협력팀장 박종철▷생산개발팀장 박기창▷감사실 청렴추진팀장 안장헌▷장성광업소 기획부장 이주복▷〃 수갱부장 배주석▷〃 철암생산부장 김학수▷〃 중앙생산부장 송영배▷도계광업소 기획부장 이석태▷〃 동덕생산부장 정봉현▷화순광업소 부소장 오대현▷〃 기획부장 손성원▷연구소 남북협력팀장 정구동
◈건설공제조합◎승진<2급>▷부산지점 부지점장 신미연◎전보<팀장·부지점장>▷IT운영팀장 임동철▷공제보상팀장 김지현▷신용정보팀장 박성식▷중앙지점 부지점장 정호원▷삼성지점 부지점장 김미애▷의정부지점 부지점장 장성만▷안산지점 부지점장 이건승▷일산지점 부지점장 김선철 대전지점 부지점장 송현배▷전주지점 부지점장 정윤석▷광주지점 부지점장 윤인효▷순천지점 부지점장 박진호▷창원지점 부지점장 정기수▷강남보상센터 부센터장 강인서▷중부보상센터 부센터장 류창선▷고객중심고도화TF팀장(겸직) 이종일◎파견▷건설단체총연합회 윤성현▷건설산업사회공헌재단 안병광
◈고려대◎교원▷공과대학장·공학대학원장·기술경영전문대학원장·테크노콤플렉스원장 김용찬◎승진<부장>▷국제교육팀장·글로벌서비스센터 부장 강영선▷학술정보인프라부장 조종민▷입학전형기획팀장 이정훈◎전보<부장>▷보건과학대학행정실 부장 윤종근▷평생교육원학사지원부장 이경미▷학술정보개발부장 겸 학술정보기획 정은주▷교수학습지원팀장 겸 e-Learning지원팀장 겸 교육성과관리팀장 백나실▷대학원행정실 부장 이미라▷연구지원2팀장·연구지원3팀장·산학구매팀장 오윤세▷한국어센터·외국어센터 부장 정장헌▷교직팀장·사범대학행정실·교육대학원행정실·교육연수원 부장 이환▷관리팀장 김흥덕▷학사팀장 최성수▷기금기획부장 백영희▷사회봉사단지원부장 문택수▷시설운영팀장 신용선▷학술정보서비스부장 홍선표
◈한양대◇서울캠퍼스▷공과대학장 겸 공학대학원장 이주▷인문과학대학장 유성호▷자연과학대학장 오차환▷경제금융대학장 이영▷간호학부장 겸 임상간호정보대학원장 황선영▷학술정보관장 차재혁◇ERICA(에리카)캠퍼스▷공학대학장 좌용호▷언론정보대학장 한미정▷경상대학장 주만수▷국제처장 유봉영
◈성균관대▷국정전문대학원장 문상호▷글로벌보험·연금대학원장 안희준▷창업지원단장 박천석▷성균어학원장 박현순▷경영전문대학원 SKK GSB Dean 추안퐁쉬▷인재교육원부원장 이정환▷국제처 외국인유학생지원팀장 겸 성균융합원행정실장 천명호▷성균어학원행정실장 강한윤▷정보통신/소프트웨어/공과대학행정실장 이승희▷총무처 관리팀장 이재필▷성균융합원행정실장 장연호
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