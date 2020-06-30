◈대신증권◎신규선임<임원>▷금융소비자보호총괄(CCO) 김성원◎전보<임원>▷감사부문 부문장 최근영
◈여신금융협회◎승진▷지원본부장/이사대우부장 김민기◎전보▷홍보부장 오승환
◈한국무역협회◎임원 승진 및 전보<상무보>▷무역아카데미 사무총장 김병훈◎전보▷국제무역통상연구원장 최용민▷경영관리본부장 김고현◎신규 보임▷글로벌연수실장 박세범◎전보▷홍보실장 박형선
◈한국투자공사(KIC)▷경영관리부문장 정지환▷준법감시인 정수용▷운용전략본부장 이훈▷대체투자본부장 김종호▷투자시스템실장 문창용
◈헌법재판소▷심판민원과장 이영일▷정보화기획과장 박민수
◈통일부◎승진<서기관>▷기획조정실 정보화담당관실 기술서기관 이은희▷교류협력실 교류총괄과 서기관 김민경 ▷북한인권기록센터 조사과 서기관 배성한<사무관>▷인도협력국 이산가족과 행정사무관 홍대진▷통일교육원 운영관리과 행정사무관 박유진▷북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과 행정사무관 김유진▷남북출입사무소 경의선운영과 공업사무관 김종민
◈농림축산식품부◎승진<3급>▷감사담당관 변동주<과장>▷국립종자원 국제종자생명교육센터장 서봉열▷ 〃 전남지원장 김종원◎전보<과장급>▷국립농산물품질관리원 맞춤형농정과장 김병준▷ 〃 경기지원장 한종현▷ 〃 경남지원장 한성권 ▷국립종자원 동부지원장 하종수
◈조달청◎전보<과장급>▷청장실 비서관 최명근▷운영지원과장 문경례▷조달가격조사과장 박수천▷조달등록팀장 정학수▷자재장비과장 김종민▷쇼핑몰기획과장 정진성▷조달품질원 조사분석과장 전현철▷조달교육원장 나석영▷서울지방조달청 장비구매과장 유경숙▷광주지방조달청장 백호성▷전북지방조달청장 이주현
◈기상청◎전보<고위공무원단>▷기획조정관 유희동▷부산지방기상청장 신도식<3급>▷기후정책과장 이정환▷기상서비스정책과장 김현경▷대구지방기상청장 고정석<4급>▷총괄예보관 전재목▷예보기술과장 김용진▷영향예보추진팀장 김동준▷지진정보기술팀장 정성훈▷인재개발과장 김병준▷부산지방기상청 관측과장 송병현▷광주지방기상청 예보과장 김용상▷광주지방기상청 관측과장 조익현▷춘천기상대장 김동진▷대전지방기상청 예보과장 유용규▷국가기상위성센터장 김윤재▷위성분석과장 박영연▷차세대위성개발팀장 문재인▷기상레이더센터장 백선균▷레이더운영과장 김성진▷레이더분석과장 선지홍▷국립기상과학원 연구운영지원과장 박정수▷항공기상청 관측예보과장 허복행◎승진<3급>▷예보정책과장 인희진<승진>▷기획재정담당관실 정혜훈▷기후예측과 박수희▷수치모델개발과 주형돈
◈산림청◎승진·전보<부이사관>▷중부지방산림청장 박동희▷서부지방산림청장 한창술◎전보<과장급>▷운영지원과장 강대석▷산림자원과장 이원희◎승진<서기관>▷정보통계담당관실 박영주<기술서기관>▷법무감사담당관실 원동복▷산림정책과 최서희▷산림정책과 임창옥▷산림휴양등산과 김우영
◈병무청◎전보<과장급>▷입영동원국 자원관리과장 오재덕▷경인지방병무청 경기북부병무지청장 민선기◎승진▷입영동원국 동원관리과장 임준모▷대구·경북지방병무청 병역판정관 도명곤
◈한국농수산식품유통공사◎승진▷양념특작부장 김진섭▷식품수출부장 고혁성▷시장지원부장 홍성호◎전보▷농식품거래소 본부장 윤영배▷지속가능경영실장 전기찬▷식품진흥처장 오형완▷급식지원처장 배민식▷e커머스사업처장 손용규▷전략기획부장 김광진▷성과관리부장 최일근▷정책금융부장 강형모▷수출기획부장 한순철
◈한국조폐공사◎임용<하부기관장>▷기술연구원장 유환신◎전보▷화폐본부장 권칠인▷ID본부장 박정배◎승진<1급>▷성과관리처장 이한빈▷글로벌사업처장 이문표▷화폐본부 주화처장 전영율<2급>▷고객행복팀장 오미숙▷ICT사업처장 배수현▷안전관리실장 손만옥▷제지본부 생산처 검사부장 최병열▷ID본부 생산처 생산관리부장 이기련▷기술연구원 정보기술연구센터장 이종선◎전보<1급>▷기획조정처장 목진관▷사회적가치처장 최재희▷기술처장 채종천▷인사처장 추성열▷ID본부 관리처장 최성호▷기술연구원 위조방지연구센터장 장광호▷기술연구원 디자인연구센터장 홍창석<2급>▷ID사업처장 류병옥▷영업개발처장 조재광▷경영지원처장 김대석▷화폐본부 관리처장 최광언▷화폐본부 인쇄처 검사실장 이원재▷제지본부 관리처장 이만희▷제지본부 생산처 생산조정실장 김용철▷제지본부 생산처 품질관리부장 김응구
◈국민체육진흥공단▷기금조성총괄본부장 김성택▷체육진흥사업본부장 오장수▷기금조성총괄본부 스포츠레저사업본부장 안경찬▷안전경영단장 곽봉현▷경영혁신본부 기획조정실장 이종준▷체육진흥사업본부 기금관리실장 김재봉▷〃 체육진흥실장 노태일▷시설관리본부 체육시설안전실장 차지은▷기금조성총괄본부 경륜경정관리본부 사업지원실장 최창렬▷〃 〃 사업서비스실장 이맹규▷〃〃 장안지점장 차차남▷〃 〃 중랑지점장 박영준▷〃 〃 관악지점장 최종림▷〃 〃 시흥지점장 채병삼▷〃 〃 일산지점장 최용필▷〃 〃 강남지점장 최종호▷〃 〃 천안지점장 김희제▷〃 〃 동대문지점장 최범진▷기금조성총괄본부 경륜경정운영본부 경륜경주실장 오재천▷〃 〃 경정경주실장 양준택▷기금조성총괄본부 스포츠레저사업본부 투표권사업실장 이민재▷한국스포츠정책과학원 연구기획지원실장 이재환▷〃〃 스포츠정책연구실장 김권일▷〃 〃 스포츠산업연구실장 김상훈
◈안전보건공단◎임용<부장급(2급)>▷정보화센터 정보보안팀장 김창호◎전보<실장급(1급)>▷대전세종광역본부 본부장 김일수▷〃 교육센터소장 공흥두▷울산지역본부 본부장 김태호▷경기지역본부 본부장 김덕일▷충북지역본부 본부장 이동원▷경북지역본부 본부장 이필혁▷경기북부지사 지사장 조민환▷전남동부지사 지사장 김경순▷경북동부지사 지사장 박용규▷서울광역본부 교육센터소장 박문열▷부산광역본부 교육센터소장 채창렬▷광주광역본부 교육센터소장 정정환▷충남지역본부 화학사고예방센터(서산)소장 이상범▷산업안전보건연구원 화학물질연구센터소장 박문호▷산업안전보건교육원 교수실 법정교육학부장 김영태<부장급(2급)>▷울산지역본부 화학사고예방센터(울산)소장 권영재▷경북지역본부 화학사고예방센터(구미)소장 서찬석▷경기서부지사 지역2부장 변형식▷경기동부지사 건설지원부장 김대영▷전남동부지사 지역1부장 이권섭
◈한국교육개발원▷부원장 겸 기획조정본부장 윤종혁▷교육정책네트워크 단장 김창환
◈해양환경공단◎신규임용▷해양보전본부장 유상준
◈한국에너지기술연구원◎승진▷경영기획본부장 서범철▷행정본부장 이석락▷예산실장 강희석▷사업관리실장 이상열▷구매자산실장 박종섭▷안전문화실장 박춘자▷시설운영실장 김석찬◎전보▷인재지원실장 신지현
◈울산소방본부◎승진<소방정>▷소방본부 119종합상황실 박중규◎전보▷남부소방서장 조강식▷중부소방서장 박용래▷북부소방서장 박정진▷소방본부 예방안전과장 정진석▷〃 소방행정과장 이인동
◈대전소방본부◎전보<소방정>▷소방본부 대응관리과장 송인흥▷서부소방서장 이선문
◈민주평화통일자문회의 사무처◎전보<과장급>▷기획재정담당관 이우식▷중앙지역과장 동승철◎인사교류<과장급>▷미디어소통과장 손송희▷통일부 파견 김종진
◈한국환경공단◎전보<부서장>▷감사실장 박재영▷대기환경처장 강동규▷사업장대기처장 유재형▷기후변화대응처장 임형열▷악취관리처장 김형석▷하수도처장 유영권▷상수도처장 백선재▷토양지하수처장 한영민▷자원순환처장 고호영▷환경성보장처장 김용대▷폐기물관리처장 김상준▷상하수도시설처장 위욱량▷화학물질평가처장 정현종▷물산업실증화처장 백인수▷수도권동부지역본부 자원순환관리처장 이창훈▷수도권서부지역본부 환경안전진단처장 이호철▷부산울산경남지역본부 환경관리처장 홍지선▷ 〃 환경안전진단처장 안병칠▷대구경북지역본부 자원순환관리처장 송병선▷충청권지역본부 자원순환관리처장 박종호▷ 〃 환경시설관리처장 이준석▷호남권지역본부 환경관리처장 김창용▷ 〃 제주지사장 김덕진
◈해양환경공단▷해양보전본부장 유상준
◈한국금융연구원▷선임연구위원 임형준
◈충남대병원▷사무국장 이무현
◈숭실대◎승진<2급>▷총무처장 이양주◎겸직해제▷AI융합연구원부원장 겸 사이버교육사업단장 이형민◎파견▷숭실사이버대 총무처장 노현
◈신라대▷기획부총장 이범진▷일반대학원장 류재현▷학생지원처장 문재학▷인재개발처장 배일권
◈조선일보◎겸직▷조선일보사사료연구실장 김기철
◈CBS▷기획조정실 매체정책부장 정해권▷미디어본부 기술국 기술기획관리부장 최영학▷〃 제작기술부장 한광익▷〃 송출기술부장 조한철▷디지털콘텐츠국 디지털전략부장 이상미
◈신아일보▷경북 울진주재(부장) 권기철
◈서울파이낸스▷건설·부동산부 부장대우 나민수
◈씨네21▷미디어본부장 장영엽▷마케팅본부장 박건태▷콘텐츠본부장 이지영▷콘텐츠본부 디지털전략팀장 정진영
◈여신금융협회◎승진▷지원본부장/이사대우부장 김민기◎전보▷홍보부장 오승환
◈한국무역협회◎임원 승진 및 전보<상무보>▷무역아카데미 사무총장 김병훈◎전보▷국제무역통상연구원장 최용민▷경영관리본부장 김고현◎신규 보임▷글로벌연수실장 박세범◎전보▷홍보실장 박형선
◈한국투자공사(KIC)▷경영관리부문장 정지환▷준법감시인 정수용▷운용전략본부장 이훈▷대체투자본부장 김종호▷투자시스템실장 문창용
◈헌법재판소▷심판민원과장 이영일▷정보화기획과장 박민수
◈통일부◎승진<서기관>▷기획조정실 정보화담당관실 기술서기관 이은희▷교류협력실 교류총괄과 서기관 김민경 ▷북한인권기록센터 조사과 서기관 배성한<사무관>▷인도협력국 이산가족과 행정사무관 홍대진▷통일교육원 운영관리과 행정사무관 박유진▷북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과 행정사무관 김유진▷남북출입사무소 경의선운영과 공업사무관 김종민
◈농림축산식품부◎승진<3급>▷감사담당관 변동주<과장>▷국립종자원 국제종자생명교육센터장 서봉열▷ 〃 전남지원장 김종원◎전보<과장급>▷국립농산물품질관리원 맞춤형농정과장 김병준▷ 〃 경기지원장 한종현▷ 〃 경남지원장 한성권 ▷국립종자원 동부지원장 하종수
◈조달청◎전보<과장급>▷청장실 비서관 최명근▷운영지원과장 문경례▷조달가격조사과장 박수천▷조달등록팀장 정학수▷자재장비과장 김종민▷쇼핑몰기획과장 정진성▷조달품질원 조사분석과장 전현철▷조달교육원장 나석영▷서울지방조달청 장비구매과장 유경숙▷광주지방조달청장 백호성▷전북지방조달청장 이주현
◈기상청◎전보<고위공무원단>▷기획조정관 유희동▷부산지방기상청장 신도식<3급>▷기후정책과장 이정환▷기상서비스정책과장 김현경▷대구지방기상청장 고정석<4급>▷총괄예보관 전재목▷예보기술과장 김용진▷영향예보추진팀장 김동준▷지진정보기술팀장 정성훈▷인재개발과장 김병준▷부산지방기상청 관측과장 송병현▷광주지방기상청 예보과장 김용상▷광주지방기상청 관측과장 조익현▷춘천기상대장 김동진▷대전지방기상청 예보과장 유용규▷국가기상위성센터장 김윤재▷위성분석과장 박영연▷차세대위성개발팀장 문재인▷기상레이더센터장 백선균▷레이더운영과장 김성진▷레이더분석과장 선지홍▷국립기상과학원 연구운영지원과장 박정수▷항공기상청 관측예보과장 허복행◎승진<3급>▷예보정책과장 인희진<승진>▷기획재정담당관실 정혜훈▷기후예측과 박수희▷수치모델개발과 주형돈
◈산림청◎승진·전보<부이사관>▷중부지방산림청장 박동희▷서부지방산림청장 한창술◎전보<과장급>▷운영지원과장 강대석▷산림자원과장 이원희◎승진<서기관>▷정보통계담당관실 박영주<기술서기관>▷법무감사담당관실 원동복▷산림정책과 최서희▷산림정책과 임창옥▷산림휴양등산과 김우영
◈병무청◎전보<과장급>▷입영동원국 자원관리과장 오재덕▷경인지방병무청 경기북부병무지청장 민선기◎승진▷입영동원국 동원관리과장 임준모▷대구·경북지방병무청 병역판정관 도명곤
◈한국농수산식품유통공사◎승진▷양념특작부장 김진섭▷식품수출부장 고혁성▷시장지원부장 홍성호◎전보▷농식품거래소 본부장 윤영배▷지속가능경영실장 전기찬▷식품진흥처장 오형완▷급식지원처장 배민식▷e커머스사업처장 손용규▷전략기획부장 김광진▷성과관리부장 최일근▷정책금융부장 강형모▷수출기획부장 한순철
◈한국조폐공사◎임용<하부기관장>▷기술연구원장 유환신◎전보▷화폐본부장 권칠인▷ID본부장 박정배◎승진<1급>▷성과관리처장 이한빈▷글로벌사업처장 이문표▷화폐본부 주화처장 전영율<2급>▷고객행복팀장 오미숙▷ICT사업처장 배수현▷안전관리실장 손만옥▷제지본부 생산처 검사부장 최병열▷ID본부 생산처 생산관리부장 이기련▷기술연구원 정보기술연구센터장 이종선◎전보<1급>▷기획조정처장 목진관▷사회적가치처장 최재희▷기술처장 채종천▷인사처장 추성열▷ID본부 관리처장 최성호▷기술연구원 위조방지연구센터장 장광호▷기술연구원 디자인연구센터장 홍창석<2급>▷ID사업처장 류병옥▷영업개발처장 조재광▷경영지원처장 김대석▷화폐본부 관리처장 최광언▷화폐본부 인쇄처 검사실장 이원재▷제지본부 관리처장 이만희▷제지본부 생산처 생산조정실장 김용철▷제지본부 생산처 품질관리부장 김응구
◈국민체육진흥공단▷기금조성총괄본부장 김성택▷체육진흥사업본부장 오장수▷기금조성총괄본부 스포츠레저사업본부장 안경찬▷안전경영단장 곽봉현▷경영혁신본부 기획조정실장 이종준▷체육진흥사업본부 기금관리실장 김재봉▷〃 체육진흥실장 노태일▷시설관리본부 체육시설안전실장 차지은▷기금조성총괄본부 경륜경정관리본부 사업지원실장 최창렬▷〃 〃 사업서비스실장 이맹규▷〃〃 장안지점장 차차남▷〃 〃 중랑지점장 박영준▷〃 〃 관악지점장 최종림▷〃 〃 시흥지점장 채병삼▷〃 〃 일산지점장 최용필▷〃 〃 강남지점장 최종호▷〃 〃 천안지점장 김희제▷〃 〃 동대문지점장 최범진▷기금조성총괄본부 경륜경정운영본부 경륜경주실장 오재천▷〃 〃 경정경주실장 양준택▷기금조성총괄본부 스포츠레저사업본부 투표권사업실장 이민재▷한국스포츠정책과학원 연구기획지원실장 이재환▷〃〃 스포츠정책연구실장 김권일▷〃 〃 스포츠산업연구실장 김상훈
◈안전보건공단◎임용<부장급(2급)>▷정보화센터 정보보안팀장 김창호◎전보<실장급(1급)>▷대전세종광역본부 본부장 김일수▷〃 교육센터소장 공흥두▷울산지역본부 본부장 김태호▷경기지역본부 본부장 김덕일▷충북지역본부 본부장 이동원▷경북지역본부 본부장 이필혁▷경기북부지사 지사장 조민환▷전남동부지사 지사장 김경순▷경북동부지사 지사장 박용규▷서울광역본부 교육센터소장 박문열▷부산광역본부 교육센터소장 채창렬▷광주광역본부 교육센터소장 정정환▷충남지역본부 화학사고예방센터(서산)소장 이상범▷산업안전보건연구원 화학물질연구센터소장 박문호▷산업안전보건교육원 교수실 법정교육학부장 김영태<부장급(2급)>▷울산지역본부 화학사고예방센터(울산)소장 권영재▷경북지역본부 화학사고예방센터(구미)소장 서찬석▷경기서부지사 지역2부장 변형식▷경기동부지사 건설지원부장 김대영▷전남동부지사 지역1부장 이권섭
◈한국교육개발원▷부원장 겸 기획조정본부장 윤종혁▷교육정책네트워크 단장 김창환
◈해양환경공단◎신규임용▷해양보전본부장 유상준
◈한국에너지기술연구원◎승진▷경영기획본부장 서범철▷행정본부장 이석락▷예산실장 강희석▷사업관리실장 이상열▷구매자산실장 박종섭▷안전문화실장 박춘자▷시설운영실장 김석찬◎전보▷인재지원실장 신지현
◈울산소방본부◎승진<소방정>▷소방본부 119종합상황실 박중규◎전보▷남부소방서장 조강식▷중부소방서장 박용래▷북부소방서장 박정진▷소방본부 예방안전과장 정진석▷〃 소방행정과장 이인동
◈대전소방본부◎전보<소방정>▷소방본부 대응관리과장 송인흥▷서부소방서장 이선문
◈민주평화통일자문회의 사무처◎전보<과장급>▷기획재정담당관 이우식▷중앙지역과장 동승철◎인사교류<과장급>▷미디어소통과장 손송희▷통일부 파견 김종진
◈한국환경공단◎전보<부서장>▷감사실장 박재영▷대기환경처장 강동규▷사업장대기처장 유재형▷기후변화대응처장 임형열▷악취관리처장 김형석▷하수도처장 유영권▷상수도처장 백선재▷토양지하수처장 한영민▷자원순환처장 고호영▷환경성보장처장 김용대▷폐기물관리처장 김상준▷상하수도시설처장 위욱량▷화학물질평가처장 정현종▷물산업실증화처장 백인수▷수도권동부지역본부 자원순환관리처장 이창훈▷수도권서부지역본부 환경안전진단처장 이호철▷부산울산경남지역본부 환경관리처장 홍지선▷ 〃 환경안전진단처장 안병칠▷대구경북지역본부 자원순환관리처장 송병선▷충청권지역본부 자원순환관리처장 박종호▷ 〃 환경시설관리처장 이준석▷호남권지역본부 환경관리처장 김창용▷ 〃 제주지사장 김덕진
◈해양환경공단▷해양보전본부장 유상준
◈한국금융연구원▷선임연구위원 임형준
◈충남대병원▷사무국장 이무현
◈숭실대◎승진<2급>▷총무처장 이양주◎겸직해제▷AI융합연구원부원장 겸 사이버교육사업단장 이형민◎파견▷숭실사이버대 총무처장 노현
◈신라대▷기획부총장 이범진▷일반대학원장 류재현▷학생지원처장 문재학▷인재개발처장 배일권
◈조선일보◎겸직▷조선일보사사료연구실장 김기철
◈CBS▷기획조정실 매체정책부장 정해권▷미디어본부 기술국 기술기획관리부장 최영학▷〃 제작기술부장 한광익▷〃 송출기술부장 조한철▷디지털콘텐츠국 디지털전략부장 이상미
◈신아일보▷경북 울진주재(부장) 권기철
◈서울파이낸스▷건설·부동산부 부장대우 나민수
◈씨네21▷미디어본부장 장영엽▷마케팅본부장 박건태▷콘텐츠본부장 이지영▷콘텐츠본부 디지털전략팀장 정진영
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