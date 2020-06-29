◈대신금융그룹◇대신증권◎신규선임<부장>▷인사부장 김선민▷상품내부통제부장 정헌식<지점장>▷순천지점장 김준희◎전보<지점장>▷평촌지점장 서훈석◇대신프라이빗에쿼티◎신규선임<본부장>▷경영관리본부장 배광록
◈한국증권금융◎전보<팀장>▷리스크총괄팀장 심완규▷자본시장금융1팀장 임영림▷자금기획팀장 정상조▷고객만족팀장 주윤정▷법인금융팀장 김원기▷총무팀장 조경희▷여신심사팀장 권영진▷증권대차중개팀장 설경아▷정보보호팀장 박정희
◈KOTRA◎승진<1직급>▷시카고무역관장 김성수▷실리콘밸리무역관장 박용민▷이스탄불무역관장 김현철▷디트로이트무역관장 신승훈▷벵갈루루무역관장 박근형▷다카무역관장 김종원▷수출기업화팀장 안재용<2직급>▷선양무역관 김호준▷하얼빈무역관장 이지훈▷카르툼무역관장 김재우▷기획조정실 문진욱▷전시컨벤션실 신정수▷ICT·프로젝트실 이영희▷투자유치실 조세정▷요하네스버그무역관 박준규▷인천KOTRA지원단 이효연▷고객서비스실 김준성
◈한국증권금융◎전보<팀장>▷리스크총괄팀장 심완규▷자본시장금융1팀장 임영림▷자금기획팀장 정상조▷고객만족팀장 주윤정▷법인금융팀장 김원기▷총무팀장 조경희▷여신심사팀장 권영진▷증권대차중개팀장 설경아▷정보보호팀장 박정희
◈KOTRA◎승진<1직급>▷시카고무역관장 김성수▷실리콘밸리무역관장 박용민▷이스탄불무역관장 김현철▷디트로이트무역관장 신승훈▷벵갈루루무역관장 박근형▷다카무역관장 김종원▷수출기업화팀장 안재용<2직급>▷선양무역관 김호준▷하얼빈무역관장 이지훈▷카르툼무역관장 김재우▷기획조정실 문진욱▷전시컨벤션실 신정수▷ICT·프로젝트실 이영희▷투자유치실 조세정▷요하네스버그무역관 박준규▷인천KOTRA지원단 이효연▷고객서비스실 김준성
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