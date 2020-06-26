◈코리안리재보험◎승진<팀장>▷인사총무팀장 윤병익▷상품개발팀장 인태교▷해상보험팀장 이재문▷정산팀장 이종성▷감사팀 부장 박영태▷리스크관리팀 부장 홍태기◎전보<팀장>▷재무회계팀장 정우국▷손익분석팀장/IFRS추진단장(겸) 권승수▷자산운용팀장 나준균▷해외신사업팀장 김형욱▷재물보험1팀장 소병기▷재물보험2팀장 한지한▷특종보험팀장 김기언
◈판타지오·판타지오뮤직▷부사장 오광수
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 홍성재◎신규보임<과장>▷심의실 감사품질지원관 조성익▷감사교육원 교육지원과장 손상호◎전보<과장>▷재정·경제감사국 제2과장 이성훈▷국토·해양감사국 제1과장 김태경▷〃 제3과장 전형철▷〃 제4과장 권은정▷시설안전감사단 제1과장 오준석▷사회·복지감사국 제3과장 우동호▷지방행정감사1국 제2과장 임상혁▷지방행정감사2국 대구사무소장 김건유▷특별조사국 제3과장 권오복▷감사청구조사국 제2과장 이상혁▷〃 제5과장 박성대▷공공감사운영단 공공감사정책과장 강승원▷기획조정실 혁신전략담당관 최일동▷〃 국제협력담당관 조윤정▷심의실 감사품질지원관 임경훈▷운영지원과장 최익성▷감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 임정혁
◈서울시◎전보<3급 이상>▷복지정책실장 김선순▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈▷도시계획국장 이정화▷주택건축본부장 김성보▷지역발전본부장 서노원▷도시기반시설본부장 박상돈▷도시기반시설본부 시설국장 김홍길▷교통기획관 구종원▷서울대공원장 박종수▷안전총괄관 김권기▷시민건강국장 박유미▷물순환안전국장 최진석▷주택기획관 이진형▷강북구 부구청장 이방일▷양천구 부구청장 김승원
◈판타지오·판타지오뮤직▷부사장 오광수
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 홍성재◎신규보임<과장>▷심의실 감사품질지원관 조성익▷감사교육원 교육지원과장 손상호◎전보<과장>▷재정·경제감사국 제2과장 이성훈▷국토·해양감사국 제1과장 김태경▷〃 제3과장 전형철▷〃 제4과장 권은정▷시설안전감사단 제1과장 오준석▷사회·복지감사국 제3과장 우동호▷지방행정감사1국 제2과장 임상혁▷지방행정감사2국 대구사무소장 김건유▷특별조사국 제3과장 권오복▷감사청구조사국 제2과장 이상혁▷〃 제5과장 박성대▷공공감사운영단 공공감사정책과장 강승원▷기획조정실 혁신전략담당관 최일동▷〃 국제협력담당관 조윤정▷심의실 감사품질지원관 임경훈▷운영지원과장 최익성▷감사교육원 교육운영부 교육운영1과장 임정혁
◈서울시◎전보<3급 이상>▷복지정책실장 김선순▷안전총괄실장 한제현▷도시재생실장 류훈▷도시계획국장 이정화▷주택건축본부장 김성보▷지역발전본부장 서노원▷도시기반시설본부장 박상돈▷도시기반시설본부 시설국장 김홍길▷교통기획관 구종원▷서울대공원장 박종수▷안전총괄관 김권기▷시민건강국장 박유미▷물순환안전국장 최진석▷주택기획관 이진형▷강북구 부구청장 이방일▷양천구 부구청장 김승원
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