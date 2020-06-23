◈코리안리재보험◎임원승진▷상무대우 전현수 이진형
◈언론중재위원회◎전보▷감사관 손정배▷조사2팀장 여종국▷심의1팀장 김주용▷대구사무소장 김성찬▷강원사무소장 이세라
◈한국장학재단◎승진<1급>▷신용지원부 손영창▷기획조정부 김 종순<2급>▷취업연계장학부 허경▷복권기금장학부 박단호▷인재육성장학부 손지화▷인사부 김상범 박운하<3급>▷국가장학부 한준태▷취업연계장학부 김경희▷복권기금장학부 권순도▷정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱▷신용지원부 이남경▷고객지원부 박상헌▷지역총괄부 홍두표▷기획조정부 김태영▷재무관리부 박형준▷총무부 강태욱
◈서울대▷자연과학대학장 이준호▷자연과학대학 교무부학장 오병권▷〃 학생부학장 최희정▷〃 연구부학장 박록진▷〃 기획부학장 윤성철▷기초과학공동기기원장 김기훈
◈제민일보▷편집·논설위원 겸 사업국장 김석주▷편집국장(신문, 방송 총괄) 고미▷제민방송팀장(국장) 김대생
◈언론중재위원회◎전보▷감사관 손정배▷조사2팀장 여종국▷심의1팀장 김주용▷대구사무소장 김성찬▷강원사무소장 이세라
◈한국장학재단◎승진<1급>▷신용지원부 손영창▷기획조정부 김 종순<2급>▷취업연계장학부 허경▷복권기금장학부 박단호▷인재육성장학부 손지화▷인사부 김상범 박운하<3급>▷국가장학부 한준태▷취업연계장학부 김경희▷복권기금장학부 권순도▷정보화관리부 김준우 김혜란 유상욱▷신용지원부 이남경▷고객지원부 박상헌▷지역총괄부 홍두표▷기획조정부 김태영▷재무관리부 박형준▷총무부 강태욱
◈서울대▷자연과학대학장 이준호▷자연과학대학 교무부학장 오병권▷〃 학생부학장 최희정▷〃 연구부학장 박록진▷〃 기획부학장 윤성철▷기초과학공동기기원장 김기훈
◈제민일보▷편집·논설위원 겸 사업국장 김석주▷편집국장(신문, 방송 총괄) 고미▷제민방송팀장(국장) 김대생
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