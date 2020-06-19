◈감사원◎신규 채용▷지방행정감사1국장 박완기◎전보▷특별조사국장 최정운▷전략감사단장 이영하
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷경영관리과장 임동규
◈국토교통부◎전보<과장급>▷부산지방국토관리청 관리국장 박병환▷〃 진주국토관리사무소장 구병욱◎전입<과장급>▷대도시권광역교통위원회 기획총괄과장 임동규
◈대구교육청◎전보<3급>▷행정국장 조태환▷학생문화센터관장 강형구▷2·28기념학생도서관장 배호기◎승진<3급>▷중앙도서관장 장철수▷남부도서관장 안국상
◈부산교육청◎승진<3급>▷행정국장 차종호▷시민도서관장 김흥백
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷경영관리과장 임동규
◈국토교통부◎전보<과장급>▷부산지방국토관리청 관리국장 박병환▷〃 진주국토관리사무소장 구병욱◎전입<과장급>▷대도시권광역교통위원회 기획총괄과장 임동규
◈대구교육청◎전보<3급>▷행정국장 조태환▷학생문화센터관장 강형구▷2·28기념학생도서관장 배호기◎승진<3급>▷중앙도서관장 장철수▷남부도서관장 안국상
◈부산교육청◎승진<3급>▷행정국장 차종호▷시민도서관장 김흥백
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