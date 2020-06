[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 영화 Interstellar는 '행성 간의'라는 뜻이죠

별은 star라고 합니다. 그런데 여성의 이름으로 흔히 사용되는

Stella 역시 라틴어에서 온 말로 'star(별)'을 뜻한답니다.

그래서 영화 [Interstellar]는 '행성 간의'라는 뜻입니다.

When you wish upon a starMakes no difference who you areAnything your heart desiresWill come to youIf your heart is in your dreamNo request is too extremeWhen you wish upon a starAs dreamers doFate is kindShe brings to those to loveThe sweet fulfillment ofTheir secret longingLike a bolt out of the blueFate steps in and sees you throughWhen you wish upon a starYour dreams come true당신이 별에게 소원을 빌 때당신이 누구인지는 상관없어요.당신이 원하는 무엇이든지이루어질 거예요.만약 당신 마음이 꿈을 간직하고 있다면어떤 요구도 지나치지 않아요.당신이 꿈꾸는 이들처럼 별님께 소원을 빈다면 말이죠.운명의 여신은 친절해요.그녀는 사랑하는 이들에게은밀한 열망에 대한 달콤한 성취를 가져다주죠.푸른 하늘의 갑작스러운 번개처럼운명의 여신은 다가와 당신을 도와줄 거예요.당신이 별님에게 소원을 빌면당신의 꿈은 이루어질 거예요.들을 때마다 가슴 설레는 이 노래는 디즈니 애니메이션 [피노키오]의 O.S.T [When you wish upon a star]입니다. 밤하늘의 별을 볼 때마다 남몰래 소원을 빌고는 하는데, 늘 별처럼 빛나고 싶은 마음을 담아 오늘은 ‘별’과 관련된 영어 표현에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼 별은 star라고 합니다. 그런데 여성의 이름으로 흔히 사용되는 Stella 역시 라틴어에서 온 말로 ‘star(별)’을 뜻한답니다. 그래서 영화 [Interstellar]는 ‘행성 간의’라는 뜻입니다. inter가 ‘~사이에’를 뜻하는 말이고 stellar가 ‘별’을 뜻하는 단어이기 때문이랍니다. 또 constellation이 ‘별자리’로 번역되는 이유도 함께(con) 별(stella)이 있기 때문이겠지요.그리고 접두사 astro- 역시 ‘별’이란 뜻이랍니다. 그래서 astronaut은 ‘우주 비행사’란 뜻이며, asteroid(astroid)는 ‘소행성’이란 뜻이랍니다. 하지만 astronomy는 ‘천문학’이고, astrology는 ‘점성술’이기 때문에 절대 함부로 외워서는 안 됩니다.끝으로 horoscope라는 단어 역시 ‘점성술’ 혹은 ‘별점’을 가리키는 말이고, zodiac(황도 12궁) 역시 ‘별자리’를 말할 때 쓰는 단어인데, 그 이름들은 다음과 같습니다. Aries(양자리), Taurus(황소자리), Gemini(쌍둥이자리), Cancer(게자리), Leo(사자자리), Virgo(처녀자리), Libra(천칭자리), Scorpio(전갈자리), Sagittarius(사수자리), Capricorn(염소자리), Aquarius(물병자리), Pisces(물고기자리).‘혼자 빛나는 별은 없다’라는 말을 참 좋아합니다. 그래서 오늘도 내 옆자리에서 묵묵히 빛을 발하는 수많은 별들에게 작지만 진심 어린 감사의 인사를 올립니다.