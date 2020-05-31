◈현대해상◎승진▷지방권장기손사부장 하준웅▷성동사업부장 이현식▷강남사업부장 송창호▷기업보험6부장 현익주◎전보▷중부사업부장 김호
◈한국방송광고진흥공사(KOBACO)◎승진▷공익사업국 광고교육팀장 한상욱▷영업1국 미디어솔루션팀장 채국병◎전보▷신성장사업국 IT팀장 이형수▷광고산업진흥국 미디어다양성팀장 오세규▷중소기업지원국 중소기업정책팀장 함현호
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷중견기업정책관 천영길
◈행정안전부◎승진<부이사관>▷장관비서실장 김성기▷안전소통담당관 박종현▷기획재정담당관 김한수▷조직기획과장 서정아▷경제조직과장 심영재▷자치행정과장 채수경▷지역균형발전과장 조성환▷재정정책과장 이방무▷안전사업조정과장 이명수▷재난자원관리과장 허정희▷비상대비자원과장 양의모▷정부청사관리본부 청사기획과장 정효직▷행정안전부 이희열
◈국무조정실·국무총리비서실▷연구지원과장 이인용▷청년정책과장 송민섭▷교육정책과장 나현주
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷유통정책관 유성욱
◈한국방송광고진흥공사(KOBACO)◎승진▷공익사업국 광고교육팀장 한상욱▷영업1국 미디어솔루션팀장 채국병◎전보▷신성장사업국 IT팀장 이형수▷광고산업진흥국 미디어다양성팀장 오세규▷중소기업지원국 중소기업정책팀장 함현호
◈산업통상자원부◎전보<국장급>▷중견기업정책관 천영길
◈행정안전부◎승진<부이사관>▷장관비서실장 김성기▷안전소통담당관 박종현▷기획재정담당관 김한수▷조직기획과장 서정아▷경제조직과장 심영재▷자치행정과장 채수경▷지역균형발전과장 조성환▷재정정책과장 이방무▷안전사업조정과장 이명수▷재난자원관리과장 허정희▷비상대비자원과장 양의모▷정부청사관리본부 청사기획과장 정효직▷행정안전부 이희열
◈국무조정실·국무총리비서실▷연구지원과장 이인용▷청년정책과장 송민섭▷교육정책과장 나현주
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷유통정책관 유성욱
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