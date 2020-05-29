◈기획재정부▷법사예산과장 허승철▷신성장정책과장 이상규▷복지경제과장 박재형▷국고과장 김구년▷국유재산정책과장 이명선▷국제금융과장 주현준▷외화자금과장 김동익▷금융협력과장 윤정인▷다자금융과장 심현우▷대외경제총괄과장 문경환▷통상조정과장 이종훈▷국제기구과장 지광철▷녹색기후기획과장 최지영▷복권총괄과장 오은실
◈산업통상자원부◎승진<부이사관>▷조선해양플랜트과장 이상준▷신재생에너지정책과장 오승철▷통상정책총괄과장 최진혁
◈국토교통부◎전보▷공공주택본부 공공택지관리과장 김은정▷국가건축정책위원회 건축혁신지원팀장 김경은▷국토지리정보원 기획정책과장 성은하
◈행정안전부◎승진<국장급>▷국가민방위재난안전교육원장 장한▷국가기록원 기록정책부장 안경원
◈특허청◎승진<일반직 고위공무원>▷특허심판원 심판장 이춘무
◈한국철도시설공단<부장급>▷철도산업정보센터장 신주경▷총사업비부장 김태용▷토목설계2부장 안희철▷안전진단부장 김병령▷수도권본부 시설개량부장 김정석▷호남본부 시스템PM부장 윤승배
◈서울대▷법학전문대학원장 한기정▷교무부원장 천경훈▷학생부원장 이동진
◈한국연구재단▷의약학단장 박종완
◈한국방송통신대▷출판문화원장 이기재
◈산업통상자원부◎승진<부이사관>▷조선해양플랜트과장 이상준▷신재생에너지정책과장 오승철▷통상정책총괄과장 최진혁
◈국토교통부◎전보▷공공주택본부 공공택지관리과장 김은정▷국가건축정책위원회 건축혁신지원팀장 김경은▷국토지리정보원 기획정책과장 성은하
◈행정안전부◎승진<국장급>▷국가민방위재난안전교육원장 장한▷국가기록원 기록정책부장 안경원
◈특허청◎승진<일반직 고위공무원>▷특허심판원 심판장 이춘무
◈한국철도시설공단<부장급>▷철도산업정보센터장 신주경▷총사업비부장 김태용▷토목설계2부장 안희철▷안전진단부장 김병령▷수도권본부 시설개량부장 김정석▷호남본부 시스템PM부장 윤승배
◈서울대▷법학전문대학원장 한기정▷교무부원장 천경훈▷학생부원장 이동진
◈한국연구재단▷의약학단장 박종완
◈한국방송통신대▷출판문화원장 이기재
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