◈NH-아문디자산운용▷마케팅총괄부문장 전무(CMO) 김승호
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷자유무역협정교섭관 이경식◎전보<국장급>▷장관정책보좌관 김기준
◈문화재청◎승진<고위공무원>▷국립고궁박물관장 김동영◎전보<과장급>▷궁능유적본부 덕수궁관리소장 방현기
◈행정중심복합도시건설청◎전보<과장급>▷기반시설국 사업관리총괄과장 김상기▷〃교통계획과 박대순
◈오늘경제▷신사업본부장 이정훈
◈KBS미디어▷혁신성장부장 김준석▷미디어제작부장 박승규▷제작지원부장 황영환▷문화교육부장 김성임▷디지털사업부장 강정훈
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷자유무역협정교섭관 이경식◎전보<국장급>▷장관정책보좌관 김기준
◈문화재청◎승진<고위공무원>▷국립고궁박물관장 김동영◎전보<과장급>▷궁능유적본부 덕수궁관리소장 방현기
◈행정중심복합도시건설청◎전보<과장급>▷기반시설국 사업관리총괄과장 김상기▷〃교통계획과 박대순
◈오늘경제▷신사업본부장 이정훈
◈KBS미디어▷혁신성장부장 김준석▷미디어제작부장 박승규▷제작지원부장 황영환▷문화교육부장 김성임▷디지털사업부장 강정훈
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