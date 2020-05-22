◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<실장급>▷국정운영실장 윤창렬◎승진<실장급>▷규제조정실장 박구연▷사회조정실장 장상윤◎전보<국장급>▷기획총괄정책관 임상준▷일반행정정책관 심종섭▷개발협력정책관 손동균▷국정과제관리관 남형기▷규제총괄정책관 이정원▷규제혁신기획관 김달원▷재정금융기후정책관 이효진▷농림국토해양정책관 송경원▷사회복지정책관 김영수▷공직복무관리관 한경필▷총무기획관 양성호▷정책기획위원회 파견 정현용
◈통일부▷교류협력실 교류협력정책관 김광길
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷제품안전정책국장 정종영▷국가균형발전위원회 양병내◎전보<과장급>▷혁신행정담당관 이규봉▷섬유탄소나노과장 김영규▷소재부품장비총괄과장 제경희▷에너지혁신정책과장 양기욱▷가스산업과장 김진▷원전수출진흥과장 신성주▷동북아통상과장 정상용▷자유무역협정서비스투자과장 한철희
◈방위사업청▷방위사업감독관 강성용
◈아이엠비씨▷대표이사 박태경
◈통일부▷교류협력실 교류협력정책관 김광길
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷제품안전정책국장 정종영▷국가균형발전위원회 양병내◎전보<과장급>▷혁신행정담당관 이규봉▷섬유탄소나노과장 김영규▷소재부품장비총괄과장 제경희▷에너지혁신정책과장 양기욱▷가스산업과장 김진▷원전수출진흥과장 신성주▷동북아통상과장 정상용▷자유무역협정서비스투자과장 한철희
◈방위사업청▷방위사업감독관 강성용
◈아이엠비씨▷대표이사 박태경
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