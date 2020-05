교원그룹은 고객지원 서비스와 업무 개발, 운영, 유지보수 등 IT서비스 전 분야에서 국제표준인증인 'ISO20000'을 획득했다고 19일 밝혔다.ISO20000은 국제표준화기구(ISO)에서 공인하는 IT 서비스 관리 국제표준으로 영국표준협회(BSI)가 현장 실사를 거쳐 인증한다.교원그룹은 IT 서비스 관리시스템 'IT 스마일(IT SMile)'을 통해 구몬과 빨간펜, 웰스 등 각 사업 본부에 제공하는 IT 관리 프로세스를 통합 관리함으로써 사용자 편의를 높였다고 설명했다.교원그룹 관계자는 "이번 인증 획득으로 교원그룹이 IT서비스 솔루션 운영과 보안 관리 역량이 우수함을 대외적으로 인정받게 됐다"며 "교원그룹에 최적화된 IT 관리 체계를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다./연합뉴스