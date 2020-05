세계보건총회 3대 화두…중국 책임론·대만 참여·백신 공유

'공공의 적' 코로나19 해법 두고 미국-중국 세대결 점화미국 "우한 실험실 유출" 주장…EU·호주는 기원조사 촉구미국 '하나의 중국' 흔들기…백신 공공재 인정될지도 주목18∼19일 열리는 세계보건기구(WHO) 연례 회의인 세계보건총회(WHA)에 국제사회의 이목이 쏠리고 있다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 '공동의 적'에 맞서 WHO 회원국들이 얽히고설킨 이해관계 속에 중지를 모을 수 있을지 주목되기 때문이다.AFP, 블룸버그 통신 등에 따르면 WHA에서는 중국을 향한 코로나19 책임론, 대만의 WHO 참여 자격, 코로나19 치료제 및 백신의 공유 등 3가지가 주요 화두로 떠오를 전망이다.우선 중국을 겨냥한 코로나19 책임론이 도마 위에 오를 것으로 보인다.앞서 미국이 바이러스가 중국 우한(武漢)의 연구실에서 유출됐다는 의혹을 제기하고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 중국이 코로나19 바이러스를 고의로 유포했다기보다 실험실 통제에 실패해 사고를 낸 것 같다고 주장하고 있다.유럽연합(EU)과 호주는 이번 WHA에서 코로나19의 근원을 조사하는 방안을 촉구할 예정이다.스콧 모리슨 호주 총리는 지난 8일 "호주, 미국, 영국과 세계 각국은 무슨 일이 일어났는지 알고 싶어할 것"이라며 "우리는 그것이 재발하는 것을 보고 싶지 않기 때문"이라고 말했다.대만의 WHO 참여 자격을 놓고도 중국과 미국 간 대립이 예상된다.현재 대만은 WHO에서 배제돼 있으나 트럼프 대통령이 중국의 반대에도 대만 참여를 요구한 상태다.이에 따라 화상 회의로 개최되는 이번 WHA에서 대만의 옵서버 참여를 놓고 투표가 치러질 가능성도 열려 있다.파델라 차이브 WHO 대변인은 "투표가 필요하다고 판단된다면, 화상 회의여서 쉽지는 않겠지만 투표가 불가능한 것은 아니다"라고 말했다.다만 "WHO 회원국들이 세계 2위 경제국인 중국과의 원만한 관계 유지를 필요로 할 것이라는 게 전문가들의 대체적인 시각"이라고 블룸버그 통신은 전했다.대만은 2009년부터 2016년까지 옵서버 자격으로 총회에 참석해왔다.그러나 중국이 대만을 독립국으로 인정하지 않는 '하나의 중국' 원칙을 앞세워 국제사회를 압박함에 따라 최근 수년간 결석했다.WHO의 옵서버 자격은 국제적십자사(IRC)와 같은 비정부기구(NGO)에 주어진다.발언권은 가지되 투표권은 갖지 못하는 위상이다.코로나19 치료제 및 백신을 세계가 공유하는 방안도 주요 의제로 논의될 전망이다.영국 일간지 가디언은 부자 국가들이 치료제 및 백신을 독점하지 못하도록 하려는 노력이 지배적이겠지만 거대 제약사를 거느린 미국 등의 독점욕이 최종 결의안 채택의 변수로 떠올랐다고 전했다./연합뉴스