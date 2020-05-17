◈보건복지부▷응급의료과장 장영진▷한의약정책과장 오진희▷예비급여과장 성창현▷자살예방정책과장 서일환▷보건산업정책과장 이상진▷커뮤니티케어 추진단장 정영훈▷아동복지정책과장 박재찬▷기초연금과장 손일룡▷국립부곡병원 서무과장 강호옥
◈고용노동부◎전보<4급>▷디지털소통팀장 박정현▷공공부문정규직화추진단 팀장 김성호▷공무직기획단 기획총괄과 김종호
◈법제처◎전보<부이사관>▷법령해석총괄과장 방극봉◎파견<부이사관>▷경기도 법제협력관 최종진◎전보<과장급>▷법제조정총괄법제관 김한율▷법제조정법제관 박준수▷행정법제국 법제관 박종일▷법제지원총괄과 정용복
◈한국석유관리원◎임원 선임▷경영이사 이용구
◈한국광해관리공단◎전보▷석연탄산업지원단장 노순규▷광해기획실장 김태혁▷비금속광해실장 임영철▷석탄지원실장 정종희▷기획조정실 경영기획팀장 최흥규
◈충남대◎보직 임용▷연구산학부총장 김정윤▷정보화본부장 안재민▷지역협력본부장 김동욱◎전보<5급 행정사무관>▷교무처 학사지원과장 유철수▷학생처 학생과장 김의중▷기획처 대외협력팀장 이춘수▷사무국 재무과장 배기주▷산학연구본부 산학협력팀장 김현미▷정보화본부 정보화지원팀장 문병직▷지역협력본부 행정팀장 박노한▷공과대학·분석과학기술대학원·에너지과학기술대학원 행정실장 장경수▷법학전문대학원·생활과학대학 행정실장 김정희
◈조선비즈▷디지털편집국 선임기자 전태훤
◈고용노동부◎전보<4급>▷디지털소통팀장 박정현▷공공부문정규직화추진단 팀장 김성호▷공무직기획단 기획총괄과 김종호
◈법제처◎전보<부이사관>▷법령해석총괄과장 방극봉◎파견<부이사관>▷경기도 법제협력관 최종진◎전보<과장급>▷법제조정총괄법제관 김한율▷법제조정법제관 박준수▷행정법제국 법제관 박종일▷법제지원총괄과 정용복
◈한국석유관리원◎임원 선임▷경영이사 이용구
◈한국광해관리공단◎전보▷석연탄산업지원단장 노순규▷광해기획실장 김태혁▷비금속광해실장 임영철▷석탄지원실장 정종희▷기획조정실 경영기획팀장 최흥규
◈충남대◎보직 임용▷연구산학부총장 김정윤▷정보화본부장 안재민▷지역협력본부장 김동욱◎전보<5급 행정사무관>▷교무처 학사지원과장 유철수▷학생처 학생과장 김의중▷기획처 대외협력팀장 이춘수▷사무국 재무과장 배기주▷산학연구본부 산학협력팀장 김현미▷정보화본부 정보화지원팀장 문병직▷지역협력본부 행정팀장 박노한▷공과대학·분석과학기술대학원·에너지과학기술대학원 행정실장 장경수▷법학전문대학원·생활과학대학 행정실장 김정희
◈조선비즈▷디지털편집국 선임기자 전태훤
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