◈BNK부산은행◎신규▷상무 강종훈(서부영업본부)◎전보<부·실·점장>▷화명동지점 허정호▷법조타운지점 김현준▷전략기획부 최영도▷디지털마케팅부 이선영▷언택트영업부 송창훈▷디지털전략부 오종석▷디지털금융개발부 김성희
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 최도영◎전보▷연구예산총괄과장 오대현
◈외교부▷주짐바브웨대사 도봉개
◈법무부◎승진<고위공무원>▷경북북부제1교도소장 김동환<부이사관>▷창원교도소장 오광운<서기관>▷서울구치소 분류심사과장 박대철▷수원구치소 총무과장 오우정▷서울남부구치소 총무과장 박석규▷경북북부제1교도소 총무과장 임정인▷대전교도소 총무과장 허만혁◎전보<서기관>▷법무부 분류심사과장 박삼재▷서울남부구치소 부소장 김경화▷여주교도소장 민낙기▷강원북부교도소장 김학봉▷대전지방교정청 분류센터장 서보균▷대전교도소 부소장 박종관▷광주지방교정청 총무과장 박진홍▷〃 분류센터장 유기용▷광주교도소 부소장 이효선
◈국세청◎승진<부이사관>▷국세청 징세과장 유병철
◈방위사업청▷유도무기사업부장 안효근
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷감사원 국장 양은전◎전보<고위감사공무원>▷심의실장 김영신
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷상임위원 윤수현◎전보<과장급>▷서비스업감시과장 김성근▷지식산업감시과장 이득규▷대통령비서실 전출 안병규
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷국제과학비즈니스벨트조성추진단장 최도영◎전보▷연구예산총괄과장 오대현
◈외교부▷주짐바브웨대사 도봉개
◈법무부◎승진<고위공무원>▷경북북부제1교도소장 김동환<부이사관>▷창원교도소장 오광운<서기관>▷서울구치소 분류심사과장 박대철▷수원구치소 총무과장 오우정▷서울남부구치소 총무과장 박석규▷경북북부제1교도소 총무과장 임정인▷대전교도소 총무과장 허만혁◎전보<서기관>▷법무부 분류심사과장 박삼재▷서울남부구치소 부소장 김경화▷여주교도소장 민낙기▷강원북부교도소장 김학봉▷대전지방교정청 분류센터장 서보균▷대전교도소 부소장 박종관▷광주지방교정청 총무과장 박진홍▷〃 분류센터장 유기용▷광주교도소 부소장 이효선
◈국세청◎승진<부이사관>▷국세청 징세과장 유병철
◈방위사업청▷유도무기사업부장 안효근
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷감사원 국장 양은전◎전보<고위감사공무원>▷심의실장 김영신
◈공정거래위원회◎승진<국장급>▷상임위원 윤수현◎전보<과장급>▷서비스업감시과장 김성근▷지식산업감시과장 이득규▷대통령비서실 전출 안병규
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