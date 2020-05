[배시원 쌤의 신나는 영어여행] '계절' 속에는 다양한 영어 표현이 담겼죠

summer는 당연히 '여름'이란 뜻이지만, 문어적 표현으로 '한창때'라는

뜻이 있어 the summer of our love라는 표현은 '사랑의 한창때'란 뜻입니다.

또 시어 summers라고 하면 '나이'라는 뜻도 있습니다.

One summer night, the stars were shining bright별들이 반짝이던 어느 여름밤One summer dream, made with fancy whims환상적인 공상들이 스쳐지나간 어느 여름날의 꿈That summer night, my whole world tumbled down.나의 세상이 무너져 버린 그 여름밤I could have died, if not for you.당신이 없었다면 난 죽었을 겁니다.Each night I’d pray for you매일 밤 당신을 위해 기도했어요.My heart would cry for you내 마음은 당신 때문에 울어버리겠죠.The sun won’t shine again since you have gone.당신이 떠난 이후로 태양은 다시 빛나지 않을 거예요.Each time I’d think of you당신을 생각할 때마다My heart would beat for you내 마음은 당신 생각에 고동치겠죠.You are the one for me당신만이 나의 유일한 사람입니다.아름다운 하모니가 돋보이는 이 노래는 ‘진추하’와 ‘아비’가 부른 [One Summer Night]입니다. 겨울이 가고, 봄이 온 게 엊그제인 것 같은데 벌써 여름 날씨라니 참 계절의 변화는 빠른 것 같습니다. 그래서 오늘은 ‘봄, 여름, 가을, 겨울’과 관련된 영어 표현에 대해 알아보도록 하겠습니다.우선 봄이 영어로 spring인 것은 다 아시죠? 하지만 이 spring이란 단어는 봄 외에도 ‘용수철’ ‘샘’ ‘원천’ ‘발생’ ‘활력’ ‘초기’ ‘발생’ ‘반동’ ‘솟아오르다’ 등등 너무도 많은 뜻을 가지고 있습니다. 하지만 걱정 마세요. 제가 늘 강조하듯이 원칙적으로 다의어라는 것은 존재하지 않으니까요.‘spr’은 기본적으로 ‘stretch(뻗다)’의 의미를 가지고 있습니다. 여기에 동작으로 나타내는 ‘ing’가 붙어 spring이란 단어가 탄생한 것이지요. 따라서 정말 개구리가 땅속에서 튀어나오는, 샘이 바닥에서 솟는, 용수철이 하늘 위로 튕겨오르는 모습을 설명할 때 spring이란 단어를 쓰게 된 것이지요. 그러므로 만물이 새롭게 시작하는 계절 봄을 spring이라고 한 것은 너무도 당연한 것이며 또 ‘초기’ ‘발생’ ‘활력’ 등의 뜻이 생길 수밖에 없답니다. 마찬가지로 sprout이 ‘새싹’이나 ‘발아하다’라는 뜻이 있는 이유 역시 밖으로(out) 뻗는(spr) 모습을 표현하는 데 이보다 좋은 단어는 없기 때문이랍니다. 이제 spread(뻗다), spray(물보라·뿌리다), sprint(전력 질주) 등의 단어들이 이제 왜 spr로 시작하는지 아시겠지요~!!!두 번째로 알아볼 summer는 당연히 ‘여름’이란 뜻이지만, 문어적 표현으로 ‘한창때’라는 뜻이 있어 the summer of our love라는 표현은 ‘사랑의 한창때’란 뜻입니다. 또 시어 summers라고 하면 ‘나이’라는 뜻도 있어 a girl of seventeen summers는 ‘방년 17세의 처녀’라고 해석할 수 있답니다. summers는 보통 젊은 사람의 나이에 대해 쓰고, 노인에게는 winters를 쓴다고 하네요.그렇다면 Indian Summer는 무슨 뜻일까요? ‘늦가을과 초겨울에 잠깐 나타났다 사라지는 맑고 따뜻한 날씨’를 의미하는 표현인데, ‘(만년에 맞게 되는) 행복한 성공’이란 뜻도 있답니다. 또 이 표현은 박신양, 이미연 주연의 동명 영화 제목이기도 한데, ‘가을 끝에 찾아오는 여름처럼 뜨거운 날’이라는 마지막 엔딩신이 오랫동안 기억되는 영화입니다.그리고 다들 아시는 것처럼 영국에서는 가을을 autumn이라고 하지만, 미국에서는 ‘낙엽이 떨어진다’는 의미로 가을을 얘기할 때 fall이란 단어를 더 많이 쓴답니다.끝으로 ‘겨울’이라고만 외웠던 winter에 ‘겨울을 나다’라는 뜻도 있어, They will winter in Tahiti는 ‘그들은 타히티에서 월동[피한]할 예정이다’라는 뜻이랍니다. 같은 원리로 summer 역시 ‘피서를 하다’라는 뜻이 있어 Our family always summers in Canada는 ‘우리 가족은 여름을 언제나 캐나다에서 보낸다’라고 해석할 수 있답니다.코로나바이러스 때문에 많이 힘들지만, ‘해가 바뀌어도 변하지 않는 아름다운 우리 강산, 봄/여름/가을/겨울’을 항상 응원하겠습니다.