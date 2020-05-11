◈NH투자증권◎승진<전무>▷Advisory솔루션총괄 김정호<상무>▷금융소비자보호본부장 양천우▷경영지원본부장 심기필▷투자금융본부장 김연수
◈한국광고총연합회▷사무국장 박대홍
◈공정거래위원회▷유통정책관(전담직무대리) 유성욱
◈한국예탁결제원◎보임<본부장>▷기업지원본부장 이명근▷동반성장본부장 박문규▷경영지원본부장 강구현<부장>▷증권예탁부장 이청우▷전산센터구축추진단장 이상섭▷채권등록부장 우현순▷펀드사무관리부장 박영란▷의결권서비스부장 이재철▷증권대차부장 이진일▷경영관리부장 이상범▷홍보부장 김민수▷벤처넷구축추진단장 이형근▷총무부장 김종욱▷펀드업무부장 김용창▷글로벌기획부장 권의진<팀장>▷조직문화재정립추진반장 조동우▷글로벌서비스부 글로벌정보관리팀장 김수정▷혁신기업지원부 혁신창업지원팀장 강신규▷사회적가치추진단 선임조사역 이호형▷IT리스크관리부 IT리스크관리팀장 김형욱▷벤처넷구축추진단 선임전산역 정성욱▷IT서비스1부 결제서비스팀장 박선욱▷전산센터구축추진단 선임전산역 김민지▷채권등록부 채권등록2팀장 이장순▷인사부 노사협력팀장 김정철▷재무회계부 업무자금팀장 라지숙▷채권등록부 채권권리팀장 장명수▷주식·파생등록부 주식등록팀장 한송이▷청산결제부 청산결제기획팀장 최종헌▷증권대행부 대행업무팀장 성낙수▷글로벌기획부 글로벌지원팀장 윤정민▷인사부 인사팀장 박세규▷부산업무센터팀장 권구철▷증권정보부 정보기획팀장 홍석영▷광주지원 전주고객지원센터 선임조사역 김홍필▷글로벌사업부 글로벌사업팀장 김훈▷총무부 직원행복팀장 손태순▷경영관리부 경영관리팀장 이혜준▷증권담보부 증권담보관리팀장 최극진◎전보<본부장>▷글로벌본부장 겸직 최경렬▷증권결제본부장 배혁찬▷자산운용지원본부장 고창섭<부장>▷전략기획부장 윤관식▷증권대행부장 강승철▷연구개발부장 조성일▷IT기획부장 류상요▷IT리스크관리부장 유장상▷IT서비스2부장 조영빈▷IT서비스1부장 김상곤▷증권담보부장 박선혜▷리스크관리부장 유춘화▷글로벌서비스부장 조광연▷재무회계부장 김종현▷사회적가치추진단장 김승일▷인사부장 김정민▷감사부장 정성철▷인사부 수석조사역 정종문▷대전지원장 김홍진▷증권정보부장 김명진▷전자등록업무부장 최정철▷자산운용지원부장 권주화▷혁신기업지원부장 김재웅<팀장>▷리스크관리부 리스크통제팀장 최순돈▷전자등록업무부 전자등록총괄팀장 주정돈▷인사부 인재육성팀장 김상규▷경영관리부 성과관리팀장 우종하▷벤처넷구축추진단 선임조사역 서명완▷연구개발부 조사연구센터팀장 김승현▷자산운용지원부 외국펀드지원팀장 장준우▷리스크관리부 법무팀장 이정욱▷연구개발부 IT혁신기술팀장 신우철▷IT리스크관리부 IT보안팀장 권용현▷IT서비스2부 계좌서비스팀장 원유신▷IT서비스1부 자산운용·글로벌서비스팀장 김화진▷〃 경영지원서비스팀장 김만식▷IT서비스2부 전자등록서비스팀장 최용준▷감사부 선임검사역 전상혁▷전산센터구축추진단 선임전산역 장영민▷IT기획부 비즈니스지원팀장 이수천▷〃 IT기획팀장 손영일▷IT리스크관리부 네트워크관리팀장 박시형▷전략기획부 대외협력팀장 최흥규▷증권대행부 대행컨설팅팀장 손준혁▷리스크관리부 컴플라이언스팀장 이정한▷증권대차부 증권대차기획팀장 이동성▷의결권서비스부 전자투표팀장 이성용▷인사부 선임조사역 이용준▷연구개발부 신사업개발팀장 성보경▷증권담보부 Repo팀장 오종옥▷인사부 선임조사역 이재호▷채권등록부 회사채관리팀장 고정재▷비서실 선임비서역 임창균▷글로벌기획부 글로벌기획팀장 전일우▷〃 글로벌협력팀장 이준우▷전략기획부 전략기획팀장 고흥석▷자산운용지원부 연금지원팀장 신해동▷총무부 총무2팀장 유종기▷증권대행부 명의개서팀장 박인선▷자산운용지원부 자산운용기획팀장 강경필▷증권대차부 주식대차팀장 여상현▷증권정보부 정보관리팀장 채양기▷인사부 선임조사역 이석우▷글로벌기획부 글로벌금융팀장 이성하▷총무부 총무1팀장 이정남▷사회적가치추진단 선임조사역 심재산▷연구개발부 선임전산역 박성웅▷홍보부 홍보1팀장 최항진▷총무부 일산센터매각추진전담반장 성호진
◈한국콘텐츠진흥원<본부장>▷대중문화본부장 이현주▷경영지원본부장 이원희<팀장>▷인사팀장 임규복▷재무팀장 박종윤
◈과학기술정보통신부◎승진<3급>▷미래인재정책과장 정택렬▷인공지능기반정책과장 김경만▷전파정책기획과장 이현호
◈산업통상자원부▷자유무역협정정책기획과장 김호철
◈보건복지부▷국립소록도병원 안이비인후과장 송민종
◈법무부◎신규임용<검사>◇서울동부지검▷김수진 김진혁 유승재 권예슬◇서울남부지검▷유재덕 이지은 정연우 최종환 권태환◇서울북부지검▷김민호 이리원 이현민 박은혜◇서울서부지검▷김정호◇의정부지검▷석초롱 김나경 정용진◇고양지청▷김민정 강송훈 윤가희 임영하 김성수◇인천지검▷김윤정 백희진 김지윤 손은선◇부천지청▷정재인 유재승◇수원지검▷최인혁 임현진 신수민 공도운 안주원◇성남지청▷김현지 김지훈 박소영◇안산지청▷류범선 이혜진◇안양지청▷조진희 채원재◇대전지검▷박자영◇천안지청▷홍준현 임지혜 박소미 안도은 박보경◇청주지검▷정한균 김동욱 신혜원◇대구서부지청▷윤지훈 김도환 김소연 이하은◇부산지검▷하경준 문승기 정아름 우경진◇부산동부지청▷강상혁 황수이 권은비◇부산서부지청▷박세미◇울산지검▷박준웅◇창원지검▷공민진 정하은◇광주지검▷김힘찬 서세영 장정윤 송혜경◇순천지청▷전인수◇제주지검▷박지현
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷기상서비스진흥국장 정관영◎승진<3급>▷운영지원과장 정해정<4급>▷지진화산감시과 이호만◎전보<4급>▷예보정책과장 김용진▷수문기상팀장 최재천▷기상융합서비스과장 조경숙▷청주기상지청 관측예보과장 신언성▷국가기상위성센터 위성분석과장 김영화
◈한국철도시설공단◎전보<1급>▷건설본부 설계실장 이계승▷시설본부 자산운영단장 박진현▷영남본부장 송광열▷강원본부장 신형하▷수도권본부장 김용두
◈부산대▷기획처 캠퍼스기획과장 김두찬▷사무국 총무과 비서실장 김재식▷R&D미래전략본부 R&D미래전략실장 박경화
◈KBS 아트비전▷이사 정지영
◈오늘경제▷편집국부국장 최봉석 부고
◈한국광고총연합회▷사무국장 박대홍
◈공정거래위원회▷유통정책관(전담직무대리) 유성욱
◈한국예탁결제원◎보임<본부장>▷기업지원본부장 이명근▷동반성장본부장 박문규▷경영지원본부장 강구현<부장>▷증권예탁부장 이청우▷전산센터구축추진단장 이상섭▷채권등록부장 우현순▷펀드사무관리부장 박영란▷의결권서비스부장 이재철▷증권대차부장 이진일▷경영관리부장 이상범▷홍보부장 김민수▷벤처넷구축추진단장 이형근▷총무부장 김종욱▷펀드업무부장 김용창▷글로벌기획부장 권의진<팀장>▷조직문화재정립추진반장 조동우▷글로벌서비스부 글로벌정보관리팀장 김수정▷혁신기업지원부 혁신창업지원팀장 강신규▷사회적가치추진단 선임조사역 이호형▷IT리스크관리부 IT리스크관리팀장 김형욱▷벤처넷구축추진단 선임전산역 정성욱▷IT서비스1부 결제서비스팀장 박선욱▷전산센터구축추진단 선임전산역 김민지▷채권등록부 채권등록2팀장 이장순▷인사부 노사협력팀장 김정철▷재무회계부 업무자금팀장 라지숙▷채권등록부 채권권리팀장 장명수▷주식·파생등록부 주식등록팀장 한송이▷청산결제부 청산결제기획팀장 최종헌▷증권대행부 대행업무팀장 성낙수▷글로벌기획부 글로벌지원팀장 윤정민▷인사부 인사팀장 박세규▷부산업무센터팀장 권구철▷증권정보부 정보기획팀장 홍석영▷광주지원 전주고객지원센터 선임조사역 김홍필▷글로벌사업부 글로벌사업팀장 김훈▷총무부 직원행복팀장 손태순▷경영관리부 경영관리팀장 이혜준▷증권담보부 증권담보관리팀장 최극진◎전보<본부장>▷글로벌본부장 겸직 최경렬▷증권결제본부장 배혁찬▷자산운용지원본부장 고창섭<부장>▷전략기획부장 윤관식▷증권대행부장 강승철▷연구개발부장 조성일▷IT기획부장 류상요▷IT리스크관리부장 유장상▷IT서비스2부장 조영빈▷IT서비스1부장 김상곤▷증권담보부장 박선혜▷리스크관리부장 유춘화▷글로벌서비스부장 조광연▷재무회계부장 김종현▷사회적가치추진단장 김승일▷인사부장 김정민▷감사부장 정성철▷인사부 수석조사역 정종문▷대전지원장 김홍진▷증권정보부장 김명진▷전자등록업무부장 최정철▷자산운용지원부장 권주화▷혁신기업지원부장 김재웅<팀장>▷리스크관리부 리스크통제팀장 최순돈▷전자등록업무부 전자등록총괄팀장 주정돈▷인사부 인재육성팀장 김상규▷경영관리부 성과관리팀장 우종하▷벤처넷구축추진단 선임조사역 서명완▷연구개발부 조사연구센터팀장 김승현▷자산운용지원부 외국펀드지원팀장 장준우▷리스크관리부 법무팀장 이정욱▷연구개발부 IT혁신기술팀장 신우철▷IT리스크관리부 IT보안팀장 권용현▷IT서비스2부 계좌서비스팀장 원유신▷IT서비스1부 자산운용·글로벌서비스팀장 김화진▷〃 경영지원서비스팀장 김만식▷IT서비스2부 전자등록서비스팀장 최용준▷감사부 선임검사역 전상혁▷전산센터구축추진단 선임전산역 장영민▷IT기획부 비즈니스지원팀장 이수천▷〃 IT기획팀장 손영일▷IT리스크관리부 네트워크관리팀장 박시형▷전략기획부 대외협력팀장 최흥규▷증권대행부 대행컨설팅팀장 손준혁▷리스크관리부 컴플라이언스팀장 이정한▷증권대차부 증권대차기획팀장 이동성▷의결권서비스부 전자투표팀장 이성용▷인사부 선임조사역 이용준▷연구개발부 신사업개발팀장 성보경▷증권담보부 Repo팀장 오종옥▷인사부 선임조사역 이재호▷채권등록부 회사채관리팀장 고정재▷비서실 선임비서역 임창균▷글로벌기획부 글로벌기획팀장 전일우▷〃 글로벌협력팀장 이준우▷전략기획부 전략기획팀장 고흥석▷자산운용지원부 연금지원팀장 신해동▷총무부 총무2팀장 유종기▷증권대행부 명의개서팀장 박인선▷자산운용지원부 자산운용기획팀장 강경필▷증권대차부 주식대차팀장 여상현▷증권정보부 정보관리팀장 채양기▷인사부 선임조사역 이석우▷글로벌기획부 글로벌금융팀장 이성하▷총무부 총무1팀장 이정남▷사회적가치추진단 선임조사역 심재산▷연구개발부 선임전산역 박성웅▷홍보부 홍보1팀장 최항진▷총무부 일산센터매각추진전담반장 성호진
◈한국콘텐츠진흥원<본부장>▷대중문화본부장 이현주▷경영지원본부장 이원희<팀장>▷인사팀장 임규복▷재무팀장 박종윤
◈과학기술정보통신부◎승진<3급>▷미래인재정책과장 정택렬▷인공지능기반정책과장 김경만▷전파정책기획과장 이현호
◈산업통상자원부▷자유무역협정정책기획과장 김호철
◈보건복지부▷국립소록도병원 안이비인후과장 송민종
◈법무부◎신규임용<검사>◇서울동부지검▷김수진 김진혁 유승재 권예슬◇서울남부지검▷유재덕 이지은 정연우 최종환 권태환◇서울북부지검▷김민호 이리원 이현민 박은혜◇서울서부지검▷김정호◇의정부지검▷석초롱 김나경 정용진◇고양지청▷김민정 강송훈 윤가희 임영하 김성수◇인천지검▷김윤정 백희진 김지윤 손은선◇부천지청▷정재인 유재승◇수원지검▷최인혁 임현진 신수민 공도운 안주원◇성남지청▷김현지 김지훈 박소영◇안산지청▷류범선 이혜진◇안양지청▷조진희 채원재◇대전지검▷박자영◇천안지청▷홍준현 임지혜 박소미 안도은 박보경◇청주지검▷정한균 김동욱 신혜원◇대구서부지청▷윤지훈 김도환 김소연 이하은◇부산지검▷하경준 문승기 정아름 우경진◇부산동부지청▷강상혁 황수이 권은비◇부산서부지청▷박세미◇울산지검▷박준웅◇창원지검▷공민진 정하은◇광주지검▷김힘찬 서세영 장정윤 송혜경◇순천지청▷전인수◇제주지검▷박지현
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷기상서비스진흥국장 정관영◎승진<3급>▷운영지원과장 정해정<4급>▷지진화산감시과 이호만◎전보<4급>▷예보정책과장 김용진▷수문기상팀장 최재천▷기상융합서비스과장 조경숙▷청주기상지청 관측예보과장 신언성▷국가기상위성센터 위성분석과장 김영화
◈한국철도시설공단◎전보<1급>▷건설본부 설계실장 이계승▷시설본부 자산운영단장 박진현▷영남본부장 송광열▷강원본부장 신형하▷수도권본부장 김용두
◈부산대▷기획처 캠퍼스기획과장 김두찬▷사무국 총무과 비서실장 김재식▷R&D미래전략본부 R&D미래전략실장 박경화
◈KBS 아트비전▷이사 정지영
◈오늘경제▷편집국부국장 최봉석 부고
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