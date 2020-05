해수 담수화·조명 기능까지 갖춘 물병, 국제디자인 어워드 본상

UNIST 김차중·김영식 교수팀, 해수 전지 이용한 디자인으로 '아쿠아시스' 개발식수·전기 부족한 제3세계 아이들에 도움 기대…독일 iF 디자인 어워드 수상울산과학기술원(UNIST) 연구진이 제3세계 아이들을 위해 만든 생활 담수화와 조명 제품 '아쿠아시스'(Aquasis)가 올해 3월 열린 '독일 iF 디자인 어워드 2020'에서 '프로페셔널 콘셉트(Professional Concept)' 부문 본상을 받았다.김차중 디자인 및 인간공학부 교수와 김영식 에너지 및 화학공학부 교수팀이 함께 개발한 이 제품은 해수 전지 기술과 디자인 작업이 결합한 성과물이다.연구진은 바다에 인접해 있지만, 만성적인 식수와 전력 부족으로 평범한 일상을 누리지 못하는 제3세계 국가 아이들을 위해 제품을 디자인했다.세계적으로 오염된 식수로 어려움을 겪는 아이들을 위해 '라이프 스트로우' 같은 제품이 제작돼 보급되고 있지만, 바닷물은 담수화가 어려워 식수 문제가 심각하다.아쿠아시스는 해수 전지의 담수화 기능에 주목해 이 문제를 해결했다.이 제품은 투명 유리로 된 물병처럼 보이지만, 바닷물 속 나트륨 이온을 이용해 전기를 충전하는 해수 전지는 충전 과정에서 바닷물을 담수화할 수 있다.연구진은 조명 상단에 있는 태양광 패널로 해수 전지를 충전해 조명을 위한 전기를 담고, 동시에 마실 수 있는 물을 만들 수 있도록 했다.아침에 일어나 바닷물을 담아두면 오전에는 정수기로, 오후에는 생수통으로, 밤에는 조명등으로 기능한다.어린이들의 수인성 질병을 예방할 뿐 아니라, 아이들이 야간에 책을 보거나 놀이를 하는 데도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.연구진은 아쿠아시스를 상용화해 실제 제품으로 출시하는 것을 목표로 협력하고 있다.김차중 교수는 "아쿠아시스는 기술의 사회적 기여에 초점을 맞춰, 제3세계 아이들이 겪는 문제에 대한 고찰과 고민을 바탕으로 연구와 협업을 진행한 결과물이다"라면서 "디자인을 통해 UNIST가 보유한 기술을 사회에 기여할 수 있는 상용제품으로 만들어낸 사례여서 의미가 크다"고 3일 설명했다.독일 iF 디자인 어워드는 독일 레드닷 어워드, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.올해는 56개국에서 7천여 개 작품이 출품됐다./연합뉴스