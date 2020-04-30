◈SKC코오롱PI▷사장 김태림▷전무 송금수▷상무 임현재 최정열
◈여성가족부◎전보<과장급>▷국제협력담당관 최문선▷권익보호과장 채명숙
◈인사혁신처◎승진<부이사관급(3급)>▷인사조직과장 윤동호▷인재채용국 인재정책과장 신인철
◈법제처◎파견<과장급>▷경상북도 법제협력관 양정원▷인천광역시 법제협력관 김종훈
◈특허청◎전보<부이사관>▷기획재정담당관 김시형
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷소통메시지비서관 정찬호
◈기초과학연구원(IBS)▷연구지원본부장 심시보▷기획협력본부장 허대녕▷전략정책실장 정유진▷안전관리실장 한석훈▷연구단운영지원실장 어훈경
◈연합뉴스▷논설위원실 논설위원 이유▷통일언론연구소장 권영석▷마케팅본부장 임상수▷한민족센터본부장 박상현▷디지털융합본부장 윤근영
◈여성가족부◎전보<과장급>▷국제협력담당관 최문선▷권익보호과장 채명숙
◈인사혁신처◎승진<부이사관급(3급)>▷인사조직과장 윤동호▷인재채용국 인재정책과장 신인철
◈법제처◎파견<과장급>▷경상북도 법제협력관 양정원▷인천광역시 법제협력관 김종훈
◈특허청◎전보<부이사관>▷기획재정담당관 김시형
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷소통메시지비서관 정찬호
◈기초과학연구원(IBS)▷연구지원본부장 심시보▷기획협력본부장 허대녕▷전략정책실장 정유진▷안전관리실장 한석훈▷연구단운영지원실장 어훈경
◈연합뉴스▷논설위원실 논설위원 이유▷통일언론연구소장 권영석▷마케팅본부장 임상수▷한민족센터본부장 박상현▷디지털융합본부장 윤근영
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