◈한국경제신문▷편집국 업무지원부장 정월석
◈과학기술정보통신부◎승진<서기관>▷기획재정담당관실 구교영▷국제협력총괄담당관실 이찬영▷기초연구진흥과 강창원 ▷미래인재정책과 이국화▷정보통신정책과 양용렬▷인공지능기반정책과 이상국▷정보보호기획과 신홍순▷통신정책기획과 이환욱▷과학기술정책과 김동준▷성과평가정책과 노승현
◈식품의약품안전처◎승진<서기관>▷운영지원과 고지훈<기술서기관>▷바이오생약국 바이오의약품정책과 유대규
◈금융위원회◎전보▷금융공공데이터담당관 강석민
◈부산영상위원회▷경영전략본부장 배주형▷영상사업본부장 배소현▷영상제작본부장 정희철▷전략기획팀장 이승의▷경영지원팀장 최상숙▷영상사업본부 영상사업팀장 배소현(겸)▷〃 제작지원팀장 조주현▷〃 영상산업교류팀장 양성영▷영상제작본부 후반작업시설운영팀장 홍창기▷〃 스튜디오운영팀장 김윤재▷부산아시아영화학교팀장 안지혜
◈방송통신심의위원회▷감사실장 이종육▷정책연구센터장 최광호▷국제공조점검단장 한명호▷전략기획팀장 남혜영▷법무팀장 이상은▷심리상담팀장 문연주▷저작권침해대응팀장 박순화▷정책연구센터 부센터장 문성철▷방송심의국 전문위원 이종민▷통신심의국 수석전문위원 최옥술▷권익보호국 〃 조기진▷강원사무소장 박종훈
◈KBS▷남북교류협력단장 신재국▷부산방송총국장 박찬욱▷대구방송총국장 강희중▷광주방송총국장 손관수▷대전방송총국장 심상구▷제주방송총국장 김병국
◈과학기술정보통신부◎승진<서기관>▷기획재정담당관실 구교영▷국제협력총괄담당관실 이찬영▷기초연구진흥과 강창원 ▷미래인재정책과 이국화▷정보통신정책과 양용렬▷인공지능기반정책과 이상국▷정보보호기획과 신홍순▷통신정책기획과 이환욱▷과학기술정책과 김동준▷성과평가정책과 노승현
◈식품의약품안전처◎승진<서기관>▷운영지원과 고지훈<기술서기관>▷바이오생약국 바이오의약품정책과 유대규
◈금융위원회◎전보▷금융공공데이터담당관 강석민
◈부산영상위원회▷경영전략본부장 배주형▷영상사업본부장 배소현▷영상제작본부장 정희철▷전략기획팀장 이승의▷경영지원팀장 최상숙▷영상사업본부 영상사업팀장 배소현(겸)▷〃 제작지원팀장 조주현▷〃 영상산업교류팀장 양성영▷영상제작본부 후반작업시설운영팀장 홍창기▷〃 스튜디오운영팀장 김윤재▷부산아시아영화학교팀장 안지혜
◈방송통신심의위원회▷감사실장 이종육▷정책연구센터장 최광호▷국제공조점검단장 한명호▷전략기획팀장 남혜영▷법무팀장 이상은▷심리상담팀장 문연주▷저작권침해대응팀장 박순화▷정책연구센터 부센터장 문성철▷방송심의국 전문위원 이종민▷통신심의국 수석전문위원 최옥술▷권익보호국 〃 조기진▷강원사무소장 박종훈
◈KBS▷남북교류협력단장 신재국▷부산방송총국장 박찬욱▷대구방송총국장 강희중▷광주방송총국장 손관수▷대전방송총국장 심상구▷제주방송총국장 김병국
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