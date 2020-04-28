◈KR투자증권▷전략금융본부 전략금융 2팀 이사 이정열
◈국토교통부◎전보<실장급>▷국토도시실장 박무익▷교통물류실장 백승근◎승진<실장급 직위>▷대도시권광역교통위원회 상임위원 황성규◎전보<국장급>▷철도국장 김선태▷대전지방국토관리청장 손우준
◈고용노동부◎전보<과장급>▷경기지청장 고광훈
◈국방부◎임용<과장급>▷인사복지실 보건복지관실 양성평등정책과장 박순향◎전보<과장급>▷전력자원관리실 군수관리관실 안전정책팀장 김신애▷〃 군사시설기획관실 군주거정책과장 유승인
◈특허청◎전보<과장급>▷바이오헬스케어심사과장 원종혁
◈한국원자력안전기술원▷기획실장 민병두
◈오늘경제▷편집주간 장재진▷금융부장 최봉석▷산업팀장 이은실
◈국토교통부◎전보<실장급>▷국토도시실장 박무익▷교통물류실장 백승근◎승진<실장급 직위>▷대도시권광역교통위원회 상임위원 황성규◎전보<국장급>▷철도국장 김선태▷대전지방국토관리청장 손우준
◈고용노동부◎전보<과장급>▷경기지청장 고광훈
◈국방부◎임용<과장급>▷인사복지실 보건복지관실 양성평등정책과장 박순향◎전보<과장급>▷전력자원관리실 군수관리관실 안전정책팀장 김신애▷〃 군사시설기획관실 군주거정책과장 유승인
◈특허청◎전보<과장급>▷바이오헬스케어심사과장 원종혁
◈한국원자력안전기술원▷기획실장 민병두
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