◈행정안전부◎승진<국장급>▷OECD 대한민국정책센터 공공관리정책본부장 이보환
◈특허청◎전보<부이사관>▷특허심사기획과장 이호조<과장급>▷유기화학심사과장 백영란
◈한국식품연구원▷기획본부장 김재호▷산업지원연구본부장 김영찬▷산업지원연구본부 중소기업솔루션센터장 김영언▷기획본부 성과확산실장 정유승▷경영본부 지식정보실장 박원규▷〃 구매자산실장 최대관
◈한국연구재단▷국책연구본부장 문애리
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷대변인 윤원습
◈중소기업중앙회◎승진<전무이사>▷이재원 경영기획본부장
◈디지털타임스▷논설위원실 수석논설위원 박양수▷편집국장 직무대행 겸 정경부장 박선호
◈특허청◎전보<부이사관>▷특허심사기획과장 이호조<과장급>▷유기화학심사과장 백영란
◈한국식품연구원▷기획본부장 김재호▷산업지원연구본부장 김영찬▷산업지원연구본부 중소기업솔루션센터장 김영언▷기획본부 성과확산실장 정유승▷경영본부 지식정보실장 박원규▷〃 구매자산실장 최대관
◈한국연구재단▷국책연구본부장 문애리
◈농림축산식품부◎승진<국장급>▷대변인 윤원습
◈중소기업중앙회◎승진<전무이사>▷이재원 경영기획본부장
◈디지털타임스▷논설위원실 수석논설위원 박양수▷편집국장 직무대행 겸 정경부장 박선호
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