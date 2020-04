경찰청은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련한 한국 경찰의 대응을 체계적으로 정리한 영문 자료를 제작해 세계 각국과 국제기구에 배포했다고 20일 밝혔다.경찰청은 "한국의 효과적인 코로나19 대응에 대한 국제적 관심이 높아지면서 정부는 한국의 경험을 전 세계와 적극적으로 공유하고 있다"며 "경찰청도 세계 각국으로부터 다양한 사례를 소개해달라는 요청을 여러 차례 받았다"고 배경을 전했다.경찰청 외사국에서 제작한 영문 자료 '한국 경찰의 코로나19 대응'(Policing under and against COVID-19)에는 ▲ 방역 당국의 역학조사 지원 ▲ 자가격리 이탈자의 소재 추적 ▲ 다중이용시설 합동 점검 ▲ 불법행위 수사 등이 담겼다.경찰청은 이 자료를 외국 경찰기관과 인터폴(국제형사경찰기구) 등 국제기구에 26쪽 분량의 PDF 파일 형식으로 배포했다.경찰청은 "세계적 위기 상황을 함께 극복하고 한국 경찰의 국제적 신뢰·위상을 높일 수 있도록 우수한 치안 시스템을 적극적으로 전파하겠다"고 밝혔다./연합뉴스