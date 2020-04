"왜 싸움에 끼어들어"…친구 일행 살해한 20대 체포

친구와 말다툼 도중 친구 일행을 흉기로 찔러 살해한 20대가 경찰에 체포됐다.20일 경기 여주경찰서는 살인 혐의로 A(21) 씨를 붙잡아 조사하고 있다.A 씨는 전날 오후 11시 55분께 여주시 가남읍 태평리 길거리에서 B(21) 씨를 흉기로 1차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.앞서 A 씨는 친구인 C(21) 씨와 전화상으로 다투다가 서로 만나기로 하고선 C 씨가 있던 곳으로 자신의 차를 운전해 찾아갔다.A 씨는 C 씨가 다른 친구들이랑 함께 있는 모습을 보고 흉기를 챙겨 차에서 내린 뒤 C 씨와 말다툼하다가 옆에 있던 C씨의 친구 B 씨가 끼어들자 그를 찌른 것으로 조사됐다.경찰 관계자는 "싸움을 말리려고 했는지는 정확히 모르겠지만, B씨가 C 씨 대신 나섰다가 변을 당한 것으로 보인다"며 "A 씨와 C 씨가 무슨 이유로 다툼을 시작했는지 등에 대해서는 현재 조사 중"이라고 말했다.경찰은 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다./연합뉴스