◈집닥◎대표이사 김성익
◈집닥▷국제조세제도과장 이영주
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷강원지방우정청장 정현철◎임용▷지식재산전략기획단장 강병삼
◈특허청◎승진<일반직 고위공무원>▷산업재산보호협력국장 정연우◎전보<일반직 고위공무원>▷특허심판원 심판장 김희태<부이사관>▷산업재산정책과장 윤종석▷특허심판원 심판관 문창진<과장급>▷지역산업재산과장 엄태민▷디자인심사정책과장 변영석▷특허심판원 송무과장 이대진
◈새만금개발청◎승진<부이사관>▷사업총괄과장 박종민
◈농촌진흥청◎승진<고위공무원단>▷국립농업과학원 농업환경부장 김경미▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김명수◎승진<과장급>▷청장비서관 김황용▷국립원예특작과학원 원예작물부 과수과장 박정관◎전보<과장급>▷연구정책국 연구정책과장 이승돈▷국립농업과학원 기획조정과장 김병석▷〃 농산물안전성부 화학물질안전과장 최달순
◈금융위원회◎승진 및 파견<고위공무원>▷금융그룹감독혁신단장 김진홍◎전보<과장급>▷자본시장조사단장 안창국
◈집닥▷국제조세제도과장 이영주
◈과학기술정보통신부◎승진<국장급>▷강원지방우정청장 정현철◎임용▷지식재산전략기획단장 강병삼
◈특허청◎승진<일반직 고위공무원>▷산업재산보호협력국장 정연우◎전보<일반직 고위공무원>▷특허심판원 심판장 김희태<부이사관>▷산업재산정책과장 윤종석▷특허심판원 심판관 문창진<과장급>▷지역산업재산과장 엄태민▷디자인심사정책과장 변영석▷특허심판원 송무과장 이대진
◈새만금개발청◎승진<부이사관>▷사업총괄과장 박종민
◈농촌진흥청◎승진<고위공무원단>▷국립농업과학원 농업환경부장 김경미▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김명수◎승진<과장급>▷청장비서관 김황용▷국립원예특작과학원 원예작물부 과수과장 박정관◎전보<과장급>▷연구정책국 연구정책과장 이승돈▷국립농업과학원 기획조정과장 김병석▷〃 농산물안전성부 화학물질안전과장 최달순
◈금융위원회◎승진 및 파견<고위공무원>▷금융그룹감독혁신단장 김진홍◎전보<과장급>▷자본시장조사단장 안창국
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