◈국토교통부◎승진<4급>▷서기관 박현근 이종찬 윤준상 정준원 조항석 김학원 이진우 이은영 홍남식 정권일 신영우▷시설서기관 박재규 정승수 문봉섭 위은환 정경인 정덕기 천홍식 박진식 조태영 최종일 이호진
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷민정민원비서관 강성용
◈공정거래위원회◎승진<부이사관>▷기업집단정책과장 정창욱▷기업거래정책과장 성경제<과장급>▷대리점거래과장 석동수
◈한국토지주택공사◎상임이사▷공공주택본부장 권혁례
◈세종문화회관▷E.S추진단장 이상하▷홍보마케팅팀장 문경아▷정책기획팀장 허난영▷인사혁신팀장 한성국▷시설운영팀장 유현승▷예술단협력팀장 김영환▷꿈의숲아트센터팀장 이향순
◈국무조정실·국무총리비서실<국장급>▷민정민원비서관 강성용
◈공정거래위원회◎승진<부이사관>▷기업집단정책과장 정창욱▷기업거래정책과장 성경제<과장급>▷대리점거래과장 석동수
◈한국토지주택공사◎상임이사▷공공주택본부장 권혁례
◈세종문화회관▷E.S추진단장 이상하▷홍보마케팅팀장 문경아▷정책기획팀장 허난영▷인사혁신팀장 한성국▷시설운영팀장 유현승▷예술단협력팀장 김영환▷꿈의숲아트센터팀장 이향순
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