대만 "작년말 코로나19 경고" vs WHO "사람간 전염 언급 없어"(종합)

작년 12월 31일 대만이 WHO에 보낸 이메일 내용 놓고 공방중국이 코로나 '사람 간 전염' 인정하기 20일 전WHO-대만 "인종차별" 설전도…'미·중 대리전' 양상도 보여전 세계가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 마비된 가운데 대만이 작년 말 세계보건기구(WHO)에 코로나19의 사람 간 전염에 대한 경고를 했으나 WHO가 이를 무시했다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.논란에 불을 붙인 것은 미국이다.미국 국무부는 지난 9일 WHO가 코로나19의 사람 간 전염에 대한 대만의 정보를 배제했다고 비난했다.이에 WHO는 10일 대만으로부터 관련 이메일을 받은 것은 맞지만 "그 메일에는 사람 간 전염에 대한 언급은 없었다"고 반박했다.그러면서 코로나19의 사람 간 전염 의심을 어떤 경로로 WHO에 알렸는지 밝히라고 대만 당국에 요구했으나 답을 받지 못했다고 덧붙였다.그러자 대만이 발끈하고 나섰다.11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 천스중(陳時中) 대만 위생복리부 부장(장관)은 이날 기자회견을 열고 지난해 12월 31일 WHO에 보낸 영문 이메일 전문을 공개하면서 WHO가 말꼬리를 잡는다고 비난했다.천 장관이 공개한 이메일에는 "중국 우한에서 최소 7명의 이례적인 폐렴 환자가 보고됐다.중국 당국은 언론에 그것은 사스(SARS·중증급성호흡기증후군)가 아니라고 믿고 있다고 답했으며 환자들은 격리 치료를 받고 있다"는 내용이 들어있으며 "이와 관련해 유의미한 정보를 공유해주기를 바란다"는 요청이 포함됐다.천 장관은 WHO가 지적했듯 이메일에 "사람 간 전염"이라는 표현은 없다면서도 그러한 가능성이 "강하게 암시됐다"고 주장했다.그는 "격리 치료를 받고 있다는 게 경고가 아니라면 도대체 어떤 게 경고냐"면서 의료 전문가라면 격리가 필요한 상황이 어떤 것인지 다 안다며 WHO가 말꼬리를 잡고 있다고 비난했다.대만은 중국의 반대로 현재 WHO에 가입하지 못하고 있으며 옵서버 자격 역시 상실했다.대만은 이로 인해 코로나19 대응에 필요한 정보를 제때 제공받지 못하고 있다고 주장하고 있다.천 부장은 당시 이메일에 대해 WHO로부터 답변을 받지 못했다고 밝혔다.중국이 코로나19의 사람 간 전염을 인정한 것은 대만이 이메일을 보낸 지 20일 후인 1월 20일이다.그에 8일 앞선 1월 12일에도 WHO는 사람 간 전염에 대한 확실한 증거가 없다고 밝혔다.로이터는 "중국의 정보가 정확하지 않다고 의심한 대만은 1월 2일 코로나19 관련 긴급대응센터를 가동했으며 그 덕에 코로나19 초기에 억제하는 데 성공한 것으로 평가받는다"고 전했다.대만과 WHO는 '인종차별'과 관련된 설전을 벌이기도 했다.BBC 방송 등에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 지난 8일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 대만으로부터 인종차별적 비방을 받아왔다고 주장했다.그는 "지난 두세달 동안 인종차별적 공격을 받았으며, 심지어 살해 협박을 받기도 했다"며 "이러한 공격은 대만으로부터 왔으며, 대만 외교부 역시 그 캠페인을 알고 있다"고 말했다.이에 대만 외교부와 차이잉원(蔡英文) 총통은 강력하게 반발했다.대만 외교부 대변인은 "이 발언은 무책임하고 황당한 것"이라며 테워드로스 사무총장의 사과를 요구했고, 차이 총통은 "대만은 어떠한 형태의 차별에도 반대하며, 테워드로스 사무총장을 대만으로 초청할 의사도 있다"고 밝혔다.차이 총통은 "수년간 국제기구에서 배제된 우리는 차별과 고립이 어떠한 것인지 누구보다 잘 알고 있다"며 "테워드로스 사무총장이 중국의 압박을 이겨내고 대만에 온다면 대만인이야말로 불공정한 대우의 희생양이라는 것을 알게 될 것"이라고 말했다.이처럼 대만과 WHO의 갈등이 갈수록 커지는 것은 양측의 대립이 기본적으로 미국과 중국의 '대리전' 양상을 띠기 때문이라는 지적도 나온다.대만은 코로나19 대응을 계기로 WHO 참여를 모색하고 있지만, '하나의 중국'을 내세우는 중국은 이에 강력하게 반발하고 있다.'중국 편들기'로 일관한다는 비난을 받는 WHO도 중국의 눈치를 보며 이를 논의하길 꺼린다.반면에 전방위적으로 중국을 압박하는 미국은 대만을 옹호하고 WHO를 비난하면서 간접적인 '중국 때리기'의 효과를 노리는 것으로 보인다.도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 브리핑에서 WHO가 중국 중심적이라면서 미국이 WHO에 대한 자금 지원을 보류할 수 있다고 밝힌 것도 이러한 '중국 때리기'의 일환이라고 할 수 있다.이에 중국 정부는 지난 9일 "대만이 악의적으로 WHO를 공격하고 있다"며 재차 'WHO 편들기'에 나서는 모습을 보여 코로나19를 둘러싼 대만과 미국 진영 그리고 WHO와 중국 진영의 갈등과 반목은 당분간 계속될 것이라는 전망이 나온다./연합뉴스