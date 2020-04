세계보건기구(WHO)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응에서 중국 중심적이었다는 비판에 "바이러스를 정치 논쟁화하지 말라"고 강조했다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 8일(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이 같은 비판에 대한 의견을 묻는 말에 작심한 듯 답했다.앞서 트럼프 대통령은 전날 브리핑에서 WHO가 중국 중심적이라면서 미국이 WHO에 대한 자금 지원을 보류할 수 있다고 밝혔다.로이터 통신에 따르면 미국의 지난해 WHO 분담금은 4억 달러(약 4천900억원) 이상으로, 가장 많았다.중국의 분담금은 4천400만 달러(약 537억원)이었다./연합뉴스