"40~50대 동맥경화 진행 의외로 빠르다"

동맥경화는 평생에 걸쳐 아주 서서히 진행되는 것으로 알려져 있다.그러나 40~50대 연령층의 거의 절반은 동맥경화가 급속히 진행된다는 연구 결과가 나왔다.스페인 국립 심혈관연구소(CNIC)의 발렌틴 푸스테르 박사 연구팀이 건강한 중년 남녀 4천200명을 대상으로 10년 넘게 진행하고 있는 '초기 무증상 동맥경화 진행 연구'(PESA: progression of early subclinical atherosclerosis) 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 메디컬 익스프레스(MedicalXpress)가 6일 보도했다.연구팀은 동맥경화의 진행을 가늠할 수 있는 CT 촬영에 의한 관상동맥(심장근육에 혈액을 공급하는 동맥) 칼슘 침착과 2차원-3차원 초음파 검사에 의한 경(목)동맥과 대퇴동맥의 죽상경화 중증도에 관한 3년간 자료를 분석했다.관상동맥에 칼슘이 얼마나 쌓였는지는 동맥경화의 진행을 간접적으로 나타내는 표지이고 초음파 검사는 실제로 동맥경화가 얼마만큼 진행되고 있는지를 보여준다.그 결과 3년이라는 짧은 시간인데도 40~50대 연령층의 40%에서 동맥경화가 예상보다 훨씬 빠르게 진행되고 있는 것으로 나타났다.이처럼 빠른 동맥경화 진행은 고혈압, 고지혈증, 흡연, 당뇨병 등 고전적인 심혈관질환 위험요인들과 직접적인 연관이 있다는 사실도 밝혀졌다.이 연구 결과는 일반적으로 중년이 시작되면서 나타나는 동맥경화가 증상이 없는 초기 단계에서 어떻게 진행되는지를 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다.연구팀은 중년 초기에 나타나는 동맥경화의 이 같은 빠른 진행이 심근경색, 뇌졸중 같은 심혈관질환 발생과 연관이 있는지를 앞으로 계속 추적, 관찰할 계획이다.이 연구 결과는 미국 심장학회 저널(Journal of American College of Cardiology) 최신호에 발표됐다.