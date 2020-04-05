◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷정보통신산업정책관 오상진
◈행정안전부◎승진<실장급>▷경상남도 행정부지사 하병필<국장급>▷국가균형발전위원회 지역혁신국장 여중협▷행정중심복합도시건설청 기획조정관 이창규◎전보<실장급>▷자치분권위원회 자치분권기획단장 박성호<국장급>▷대변인 최병관<과장급>▷법무담당관 박성민▷재정협력과장 이현정▷공기업정책과장 박정주
◈공정거래위원회◎승진<과장급>▷부산지방공정거래사무소장 피계림▷대구지방공정거래사무소장 왕기성◎전보<과장급>▷내부거래감시과장 김근성▷부당지원감시과장 이상협▷특수거래과장 류용래▷지식산업감시과장 김성근▷국제카르텔과장 한용호▷제조하도급개선과장 장혜림▷서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 서창현
◈서울경제신문◎전보▷독자지원국장 장철환▷마케팅국 부장 남상원 문정환 ◎승진▷마케팅국 부국장 장재호▷〃 마케팅1부장 안성수▷〃 마케팅2부장 안영호▷〃 마케팅3부장 한승훈
◈행정안전부◎승진<실장급>▷경상남도 행정부지사 하병필<국장급>▷국가균형발전위원회 지역혁신국장 여중협▷행정중심복합도시건설청 기획조정관 이창규◎전보<실장급>▷자치분권위원회 자치분권기획단장 박성호<국장급>▷대변인 최병관<과장급>▷법무담당관 박성민▷재정협력과장 이현정▷공기업정책과장 박정주
◈공정거래위원회◎승진<과장급>▷부산지방공정거래사무소장 피계림▷대구지방공정거래사무소장 왕기성◎전보<과장급>▷내부거래감시과장 김근성▷부당지원감시과장 이상협▷특수거래과장 류용래▷지식산업감시과장 김성근▷국제카르텔과장 한용호▷제조하도급개선과장 장혜림▷서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 서창현
◈서울경제신문◎전보▷독자지원국장 장철환▷마케팅국 부장 남상원 문정환 ◎승진▷마케팅국 부국장 장재호▷〃 마케팅1부장 안성수▷〃 마케팅2부장 안영호▷〃 마케팅3부장 한승훈
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