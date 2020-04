"집안일 안 돕는다" 앙심…심신미약 주장

재판부 "반성하는 태도 없이 범행 부인"

집안일을 돕지 않는 데 앙심을 품고 스무살 어린 두 의붓자매에 칼을 휘두른 40대 여성에게 징역 6년이 선고됐다. 사진은 기사와 무관함. /사진=게티이미지뱅크

스무살 이상 어린 의붓여동생 두 명을 흉기로 찌른 40대 여성이 법원에서 실형을 선고받았다.수원지법 안양지원 형사1부는 5일 살인미수 혐의로 기소된 45살 A 씨에게 징역 6년을 선고했다.A씨는 지난해 9월15일 새벽 4시10분께 의붓자매인 23살 B 씨의 방에 흉기를 들고 들어가 잠자던 B 씨를 수차례 찔러 살해하려 한 혐의로 기소됐다.또 B 씨의 비명을 듣고 방에 찾아온 또 다른 의붓동생이자 B씨의 친언니인 25살 C 씨에게도 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.당시 피해자들은 A 씨에게 저항하면서 부친의 방으로 도망가 가까스로 목숨을 건졌다.A 씨는 부친과 한집에 살던 B 씨가 평소 집안일을 챙기지 않는다는 이유로 불만을 품었다. 추석을 맞아 해외에서 잠시 귀국하는 C 씨를 위해 방 청소를 하던 중 B 씨가 자신을 도와주지 않는다며 심하게 다퉜고, 이 일로 앙심을 품고 범행한 것으로 알려졌다.A 씨는 장기간 공황장애 치료제를 복용한 부작용으로 기억장애와 폭력적 행동이 생기는 탈억제적 행동 증상이 발현됐다며 범행 당시 심신미약 상태에 있었다고 주장했으나 재판부는 받아들이지 않았다.재판부는 "피고인의 범행으로 인해 피해자들은 생명을 잃을 수 있었다"면서 "B 씨는 목 부위 오른쪽 정맥을 다쳐 왼쪽 정맥으로만 생활하게 됐고, C 씨는 왼손 중지와 약지의 재활이 성공해도 일반인의 60% 정도만 사용 가능할 정도로 심한 후유증이 남았다"고 판시했다.또 "그런데도 피고인은 동생인 피해자들을 걱정하는 모습이나 반성하는 태도 없이 납득하기 어려운 주장을 하며 범행을 부인하고 있고, 피해자들로부터 용서를 받지 못했다"고 양형 이유를 설명했다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com