◈국방부◎승진<부이사관>▷군무원정책과장 김공현▷정책홍보담당관 박남희<서기관>▷기획관리관실 이종호▷정보화기획관실 이록희▷정책기획관실 이승배▷국제정책관실 한승희▷인사기획관실 구형모▷군수관리관실 안유진▷국방운영개혁추진관실 조하민<기술서기관>▷감사관실 윤길준▷대북정책관실 심천수
◈CBS▷경영본부 자산관리부장 김광석▷마케팅사업본부 마케팅사업부장 신태호▷〃 뉴미디어사업부장 양솔휘▷미디어본부 편성국 제작1부 시사자키팀장 이진성▷선교TV본부 통합행정팀장 김경옥
◈한화손해보험◎임원 전보▷전략기획실장 정진택▷경영지원실장 장창섭▷업무지원실장 강창완▷전략영업부문장 성시영▷기업보험부문장 김영준▷리스크관리팀장 김승균▷개인영업기획팀장 우용호▷영남지역본부장 이선기▷소비자보호팀장 김희갑▷연수원장 정의봉▷감사팀장 하진안◎팀장·본부장 전보▷인사팀장 서익준▷기획관리팀장 이명균▷중부지역본부장 이명수▷GA영업본부장 하헌용▷선임계리사 박형준◎부서장 전보▷OKR추진파트장 설인수▷보험수리파트장 김용철▷투융자지원파트장 허우령▷증권운용파트장 홍지훈▷장기상품운영파트장 정일교▷수도장기보상부장 홍성도▷중부장기보상부장 양석모▷영남장기보상부장 김인기▷자동차보상지원파트장 손철호▷서울보상부장 이기남 ▷중부보상부장 유창렬▷영남보상부장 이석양▷교차영업지원파트장 권창순▷영업교육파트장 허재오▷강원지역단장 국봉근▷일산지역단장 이재광▷중부지역본부마케팅지원파트장 김영복▷세종지역단장 김도식▷전남지역단장 한정석▷영남지역본부마케팅지원파트장 김종섭▷창원지역단장 곽영민▷경남지역단장 김기수▷GA영업지원파트장 송재호▷강북GA영업부장 한형진▷강남GA영업부장 이승엽▷중부GA영업부장 신동우▷영남GA영업부장 김지형▷신채널영업지원파트장 송장은▷장기TM영업부장 주청노▷방카영업부장 정운순▷일반업무지원파트장 박영목▷특종해상업무파트장 김신응▷금융에너지영업부장 임상민▷기업영업2부장 채영주▷연수원운영파트장 조현동
◈교육부▷경상북도 부교육감 송기동▷국가교육회의 파견 이해숙▷산학협력일자리정책과장 천범산
◈행정중심복합도시건설청◎일반직 고위공무원<승진>▷기획조정관 이창규
◈CBS▷경영본부 자산관리부장 김광석▷마케팅사업본부 마케팅사업부장 신태호▷〃 뉴미디어사업부장 양솔휘▷미디어본부 편성국 제작1부 시사자키팀장 이진성▷선교TV본부 통합행정팀장 김경옥
◈한화손해보험◎임원 전보▷전략기획실장 정진택▷경영지원실장 장창섭▷업무지원실장 강창완▷전략영업부문장 성시영▷기업보험부문장 김영준▷리스크관리팀장 김승균▷개인영업기획팀장 우용호▷영남지역본부장 이선기▷소비자보호팀장 김희갑▷연수원장 정의봉▷감사팀장 하진안◎팀장·본부장 전보▷인사팀장 서익준▷기획관리팀장 이명균▷중부지역본부장 이명수▷GA영업본부장 하헌용▷선임계리사 박형준◎부서장 전보▷OKR추진파트장 설인수▷보험수리파트장 김용철▷투융자지원파트장 허우령▷증권운용파트장 홍지훈▷장기상품운영파트장 정일교▷수도장기보상부장 홍성도▷중부장기보상부장 양석모▷영남장기보상부장 김인기▷자동차보상지원파트장 손철호▷서울보상부장 이기남 ▷중부보상부장 유창렬▷영남보상부장 이석양▷교차영업지원파트장 권창순▷영업교육파트장 허재오▷강원지역단장 국봉근▷일산지역단장 이재광▷중부지역본부마케팅지원파트장 김영복▷세종지역단장 김도식▷전남지역단장 한정석▷영남지역본부마케팅지원파트장 김종섭▷창원지역단장 곽영민▷경남지역단장 김기수▷GA영업지원파트장 송재호▷강북GA영업부장 한형진▷강남GA영업부장 이승엽▷중부GA영업부장 신동우▷영남GA영업부장 김지형▷신채널영업지원파트장 송장은▷장기TM영업부장 주청노▷방카영업부장 정운순▷일반업무지원파트장 박영목▷특종해상업무파트장 김신응▷금융에너지영업부장 임상민▷기업영업2부장 채영주▷연수원운영파트장 조현동
◈교육부▷경상북도 부교육감 송기동▷국가교육회의 파견 이해숙▷산학협력일자리정책과장 천범산
◈행정중심복합도시건설청◎일반직 고위공무원<승진>▷기획조정관 이창규
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