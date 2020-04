킴 스콧 직업 컨설턴트

사진=게티이미지뱅크

전세계로 확산된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 모든 걸 바꿔놓고 있습니다. 의료 시스템은 물론 정치 경제 예술 등을 가리지 않습니다. 우리 생활습관도 마찬가지입니다. 코로나가 지나간 뒤 세계는 어떻게 변해 있을까요. 월스트리트저널(WSJ)이 ‘코로나 이후’를 조망하는 명사 칼럼을 최근 게재했습니다. WSJ와 독점 제휴를 맺고 있는 한국경제신문이 화제를 모았던 이 칼럼 17개를 소개합니다.https://www.hankyung.com/tag/포스트-코로나신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 속에서 재택 근무자들은 근무 방법을 '당일치기' 식으로 배우고 있다. 어쩌면 미래의 일터 모습을 엿볼 수 있는 기회다. 코로나 트라우마를 잠시나마 벗어날 수 있게 해 주는 긍정적인 모습 중 하나일 수도 있다.집에서 화상 회의에 참석할 때 가정과 일을 명확히 구분하는 건 어려운 일이다. 카메라 화면에 어린 자녀와 반려 동물이 등장하는 경우도 있다. 상사들은 지금까지 한 번도 경험해보지 못한 방식으로 직원들을 관리하는 것이다. 직원들이 상사 거실을 엿보기도 한다.화상 회의가 시작되면 우선 사람들은 잘 지내는지 서로 안부를 묻는다. 일부는 자녀들을 집에서 가르치고 또 즐겁게 생활할 수 있도록 해주려고 애를 쓴다. 어떤 사람은 먼 도시로 나가 연로한 부모를 돌보고 있다. 물론 혼자 집에 틀어박혀 외로움을 느끼는 부류도 있다. 이런 사실을 안다면 서로에게 좀 더 신경을 쓰게 될 것이다. 동정심은 위기를 헤쳐 나가는 데 도움을 줄 수 있다.사실 우리에게 필요한 게 사랑이 전부는 아니다. 진실한 자세가 필요하다. 자신이 할 수 있는 일과 할 수 없는 일, 우선 순위와 한계를 솔직히 밝히는 팀이 위기를 더 잘 견디고 승리할 가능성이 높다. 연민과 솔직함에 초점을 맞추면 성공한 경영자가 될 수 있다.원격근무는 일과 삶의 균형을 위한 새로운 기회가 될 전망이다. 자녀를 둔 직장인들의 업무 생산성은 떨어진 게 사실이다. 하지만 서로 간의 친밀감은 크게 높아졌다. 코로나19가 잠잠해지면 많은 사람들이 원격으로 일하기를 원할 것이이다. 한때 출퇴근하는 데 많은 시간을 허비했던 사람들은 더 효율적인 시간을 즐기게 될 것이다. 회사로 통근하는 사람들도 교통 체증을 덜 겪게 되고, 기차와 버스엔 빈 자리가 늘어날 것이다.원격근무가 이뤄지는 동안 직원들은 상사가 어떻게 행동했는지 기억할 것이다. 자주 안부를 물었는지, 자신에게 인간적인 관심을 가졌는지, 진솔하게 의사소통을 했는지, 각종 정보를 공유하려고 했는지 등이다.이번 위기를 극복하는 힘은 직급별 책임을 강화하려는 노력에 달려 있다. 동정심과 솔직함을 가져야 하는 건 리더만이 아니다. 상사들도 스트레스를 받는 똑같은 사람들이라는 점을 기억해야 한다. 그들에게 관심을 갖고 솔직하게 의견을 얘기할 수 있어야 한다.우리는 모두 리더로서의 책임을 져야 한다. 연민과 정직함으로 소통한다면 위기 후 직장 생활이 더 나은 방향으로 변화할 수 있다.원제=A workplace attuned to the humanity of workers정리=박상용 기자 yourpencil@hankyung.com