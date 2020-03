세이브더칠드런이 제안하는 '…슬기로운 집콕 생활'

학습놀이·스트레스해소법·훈육원리·생활수칙 등 담아신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 개학이 미뤄지고 '물리적 거리 두기'가 일상화하면서 온 가족이 집에 머무는 시간이 늘어났다.국제구호개발 NGO(비정부기구) 세이브더칠드런은 어린이들이 집에서도 부모와 함께 건강을 지키고 배움을 이어갈 수 있도록 유익한 생활 콘텐츠 '아이들과 함께하는 슬기로운 집콕 생활'을 28일 공개했다.첫 번째 세션에는 부모가 아이에게 코로나19를 이해시키는 방법을 담았다.불안감을 덜어주면서 건강을 지킬 수 있는 7가지 수칙을 정리해놓았다.두 번째 세션은 아이의 성장을 돕는 학습놀이로 ▲ 동화책 속 캐릭터로 인형놀이 하기 ▲ 단어카드 만들기 ▲ 가족에 관해 이야기하기 ▲ 아이를 스토리텔러로 대하기 ▲ 오늘의 글자 찾아보기 ▲ 모양에 이름 지어주기 ▲ 함께 요리하기 ▲ 함께 동요 부르기 등 8가지다.아이와 함께하는 스트레스 해소운동 6가지는 세이브더칠드런의 전문화된 심리치료 교육프로그램 HEART(Healing and Education through the Arts·예술을 통한 치유와 교육) 중 선별됐다.레몬즙을 짜는 상상이나 게으른 고양이가 된 상상 등을 하면서 근육의 긴장을 풀어줌으로써 심리적 안정을 꾀할 수 있다고 한다.부모님을 위한 스트레스 해소 팁과 함께 세이브더칠드런과 캐나다 마니토바대 연구진이 개발한 긍정적인 훈육 5가지 원리도 설명했다.끝으로 10대에게 제안하는 10가지 생활수칙은 중앙대 사회복지학부 문성호 교수와 세이브더칠드런이 정리한 것이다.하루에 주변인 3명에게 안부를 묻는 '1-3 Hello' 캠페인도 소개했다.세이브더칠드런 인터넷 홈페이지(www.sc.or.kr)에서 구체적인 내용을 담은 PDF 파일을 내려받을 수 있다./연합뉴스