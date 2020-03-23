◈NH투자증권◎신규선임▷대전금융센터 WM3센터장 황태석
◈문화체육관광부◎승진<실장급>▷종무실장 최병구<국장급>▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 박종달▷문화재청 문화재정책국장 공형식◎전보<국장급>▷관광정책국장 최보근<과장급>▷문화정책과장 신은향▷국어정책과장 김지희▷종무1담당관 강성태▷대중문화산업과장 이준호▷저작권정책과장 최종철▷미디어정책과장 김근호▷관광개발과장 천은선▷국립국악원 국악진흥과장 김경남▷국립중앙극장 교육전시부장 강성구
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷수치모델링센터장 권영철
◈산림청◎승진<부이사관>▷목재산업과장 임영석▷남북산림협력단장 조병철
◈한국학중앙연구원▷감사부장 이경호▷인사팀장 임정훈▷연구행정실장 소미숙
◈부산대▷입학본부장 김해영▷산학협력단 산학지원부단장 이순환▷R&D미래전략부본부장 김선태
◈KBS▷대구방송총국 편성제작국장 박진범
◈경인일보▷논설위원 홍정표 임성훈▷경영마케팅본부장 김성규<국장>▷인천본사 경영마케팅 노창구▷경영지원 강희<부장>▷정치 이재규▷사회 김영래▷지역사회 김신태▷교열 유연주▷편집위원(교열부) 홍윤호 오민영▷지역사회부장 전상천
◈문화체육관광부◎승진<실장급>▷종무실장 최병구<국장급>▷국립중앙도서관 디지털자료운영부장 박종달▷문화재청 문화재정책국장 공형식◎전보<국장급>▷관광정책국장 최보근<과장급>▷문화정책과장 신은향▷국어정책과장 김지희▷종무1담당관 강성태▷대중문화산업과장 이준호▷저작권정책과장 최종철▷미디어정책과장 김근호▷관광개발과장 천은선▷국립국악원 국악진흥과장 김경남▷국립중앙극장 교육전시부장 강성구
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷수치모델링센터장 권영철
◈산림청◎승진<부이사관>▷목재산업과장 임영석▷남북산림협력단장 조병철
◈한국학중앙연구원▷감사부장 이경호▷인사팀장 임정훈▷연구행정실장 소미숙
◈부산대▷입학본부장 김해영▷산학협력단 산학지원부단장 이순환▷R&D미래전략부본부장 김선태
◈KBS▷대구방송총국 편성제작국장 박진범
◈경인일보▷논설위원 홍정표 임성훈▷경영마케팅본부장 김성규<국장>▷인천본사 경영마케팅 노창구▷경영지원 강희<부장>▷정치 이재규▷사회 김영래▷지역사회 김신태▷교열 유연주▷편집위원(교열부) 홍윤호 오민영▷지역사회부장 전상천
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