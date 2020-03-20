◈기획재정부▷민생경제정책관 김태경
◈외교부▷다자외교조정관 함상욱
◈산업통상자원부◎전보▷소재부품장비산업정책관 나승식
◈환경부◎전보▷원주지방환경청장 홍정섭
◈중소벤처기업부◎전보<과장급>▷정책총괄과장 조경원▷일자리정책과장 최원영▷재기지원과장 이현조▷벤처혁신정책과장 이옥형▷감사담당관 배창우▷기획재정담당관 권순재▷혁신행정담당관 윤영섭▷규제개혁법무담당관 김윤우▷정책평가과장 정재훈▷글로벌성장정책과장 심재윤▷기업금융과장 황영호▷지역혁신정책과장 신성식▷지역기업육성과장 유동준▷창업정책총괄과장 이순배▷기술창업과장 김민규▷창업생태계조성과장 윤석배▷투자회수관리과장 전세희▷기술정책과장 조희수▷인천지방중소벤처기업청장 손후근
◈한국교원대▷부총장·교수부장 강성주▷입학학생처장 권동택▷기획처장 권민재▷대학원장 송기상▷제1대학장 이재근▷제2대학장 송호정▷제3대학장 조민식▷제4대학장 정구인▷산학협력단장 양성호▷종합교육연수원장 박병기▷도서관장 박선웅▷사도교양교육원장 최연철▷신문방송사 주간 김석영▷교육정보원장 김태영▷교육박물관장 김용우▷유아교육원장 오채선▷KNUE심리상담센터장 정여주▷대학원 부원장 최지연▷교육연구원 연구기획부장 이재덕▷〃 교수학습센터장 이지연▷사도교양교육원 교양교육부장 최정아▷〃 생활교육부장 김영식▷영재교육원 연수개발부장 윤영주
◈디지틀조선일보▷이사 김형모▷고문 김봉현
◈외교부▷다자외교조정관 함상욱
◈산업통상자원부◎전보▷소재부품장비산업정책관 나승식
◈환경부◎전보▷원주지방환경청장 홍정섭
◈중소벤처기업부◎전보<과장급>▷정책총괄과장 조경원▷일자리정책과장 최원영▷재기지원과장 이현조▷벤처혁신정책과장 이옥형▷감사담당관 배창우▷기획재정담당관 권순재▷혁신행정담당관 윤영섭▷규제개혁법무담당관 김윤우▷정책평가과장 정재훈▷글로벌성장정책과장 심재윤▷기업금융과장 황영호▷지역혁신정책과장 신성식▷지역기업육성과장 유동준▷창업정책총괄과장 이순배▷기술창업과장 김민규▷창업생태계조성과장 윤석배▷투자회수관리과장 전세희▷기술정책과장 조희수▷인천지방중소벤처기업청장 손후근
◈한국교원대▷부총장·교수부장 강성주▷입학학생처장 권동택▷기획처장 권민재▷대학원장 송기상▷제1대학장 이재근▷제2대학장 송호정▷제3대학장 조민식▷제4대학장 정구인▷산학협력단장 양성호▷종합교육연수원장 박병기▷도서관장 박선웅▷사도교양교육원장 최연철▷신문방송사 주간 김석영▷교육정보원장 김태영▷교육박물관장 김용우▷유아교육원장 오채선▷KNUE심리상담센터장 정여주▷대학원 부원장 최지연▷교육연구원 연구기획부장 이재덕▷〃 교수학습센터장 이지연▷사도교양교육원 교양교육부장 최정아▷〃 생활교육부장 김영식▷영재교육원 연수개발부장 윤영주
◈디지틀조선일보▷이사 김형모▷고문 김봉현
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